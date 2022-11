Nguyễn Thúc Thùy Tiên - Miss Grand International 2021 - lần đầu trổ tài diễn xuất trong MV "Vẽ đường cong" của ca sĩ Trúc Nhân.

Trúc Nhân ra MV Vẽ đường cong tối 27/10, thu hút hơn 2,5 triệu lượt xem, lọt top trending (thịnh hành) sau ba ngày. Nhạc phẩm được sáng tác bởi Khắc Hưng, Đinh Hà Uyên Thư đạo diễn. Trên Facebook và YouTube, nhiều khán giả nói bất ngờ khi Thùy Tiên lần đầu đóng MV, đánh giá cao khả năng nhập vai của hoa hậu. Trước đó vài ngày, teaser MV nhận hơn 177.000 lượt xem trên YouTube Trúc Nhân và hàng trăm bình luận.

Thùy Tiên hóa thân nhân viên văn phòng bận rộn với deadline, không có thời gian chăm sóc ngoại hình.

Mở đầu MV, Thùy tiên hóa nhân viên công sở, bị bạn trai "cắm sừng" khi cô liên tục "cày" KPI, trả nợ deadline, không có thời gian chăm sóc diện mạo khiến "gương mặt nhàu nhĩ, không quan tâm skincare, tóc tai thì cứ xù xì". Trúc Nhân vào vai chủ tịch công ty kiêm quân sư sắc đẹp, yêu cầu các cô gái phải thay đổi, yêu bản thân hơn.

Trúc Nhân kết hợp Thùy Tiên trong MV mới MV "Vẽ đường con". Video: YouTube Trúc Nhân

Trải qua nhiều bước làm đẹp và tập tành vất vả, Thùy Tiên "lột xác" ngoại hình, được Trúc Nhân trao sash "Miss Healthy" cùng thông điệp: "Phụ nữ đẹp nhất khi yêu chính mình. Mỗi người là một bản thể độc đáo và có vẻ đẹp riêng. Hãy yêu vẻ đẹp ấy bằng cách 'sống khỏe - Vẽ đường cong', đó mới là KPI quan trọng mỗi người nên theo đuổi".

Thủy Tiên đăng quang Miss Healthy, nhận sash và phần thưởng từ chủ tịch Trúc Nhân.

Lần đầu diễn xuất, Thùy Tiên nỗ lực nhập vai, biểu cảm đa dạng và tương tác ăn ý với ca sĩ đàn anh. Các phân cảnh được yêu thích trong MV như: Trúc Nhân đưa Thùy Tiên đi spa, người đẹp knock-out quân sư hay cảnh trao sash...

"Qua MV, tôi và anh Trúc Nhân muốn nhắn nhủ đến phái nữ: vẻ đẹp thật sự phải được chăm sóc từ trong ra ngoài. Không chỉ tút tát vẻ ngoài, bạn phải kết hợp tập luyện, dinh dưỡng lành mạnh để tạo nên thần thái thu hút mọi ánh nhìn đúng như tinh thần 'Healthy is the new sexy'", Thùy Tiên nói.

Dự án cũng đánh dấu lần đầu Trúc Nhân trổ tài đọc rap vần đơn, biến hóa đa dạng và luôn làm mới bản thân. "Giai điệu và vũ đạo tươi vui trong MV khá bắt trend, thu hút khán giả nhún nhảy theo", anh nói.

Trúc Nhân hóa chủ tịch công ty, đưa ra KPI vui nhộn cho chị em văn phòng.

Nguyễn Trúc Nhân sinh năm 1991, quê Bình Định, nổi tiếng sau chương trình Giọng hát Việt mùa đầu tiên (2012). Các sản phẩm gây chú ý của anh gồm Thật bất ngờ, Bốn chữ lắm, Ngồi hát đỡ buồn, Người ta có thương mình đâu, Lớn rồi còn khóc nhè, Có không giữ mất đừng tìm... Anh từng nhận năm đề cử và thắng ba lần ở giải Cống hiến.

Nguyễn Thúc Thùy Tiên sinh năm 1998 ở TP HCM, học quản lý khách sạn và nhà hàng quốc tế Đại học Hoa Sen. Người đẹp đăng quang Hoa hậu Hòa bình Thế giới tại Bangkok hồi 2021, được vinh danh Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021. Trong một năm nhiệm kỳ Miss Grand International, cô tích cực hoạt động thiện nguyện, từng đến các nước như Peru, Ecuador, Colombia, Angola...

Thi Quân (ảnh: Trúc Nhân)