Trúc Mai bị phản ứng vì vai diễn hách dịch

Thể hiện vai hống hách, lạm quyền trong ''Gió ngang khoảng trời xanh'', diễn viên Trúc Mai bị nhiều khán giả ''ném đá''.

Trúc Mai trong phim ''Gió ngang khoảng trời xanh'' Trúc Mai trong trích đoạn tập 12 phim ''Gió ngang khoảng trời xanh''. Video: VFC

Gió ngang khoảng trời xanh do Lê Đỗ Ngọc Linh đạo diễn, chuyển thể tác phẩm nổi tiếng của Trung Quốc 30 chưa phải là hết. Phim khai thác câu chuyện đi tìm hạnh phúc của Mỹ Anh, Hoàng Lam (Quỳnh Kool), Kim Ngân (Việt Hoa), mỗi người đối diện một thử thách riêng trong cuộc sống, hôn nhân.

Trúc Mai đóng vai Thu Hồng - một phụ nữ luôn cậy quyền để chèn ép người khác. Trong một buổi tuyển sinh, Minh - con trai của Mỹ Anh (Phương Oanh) bị Bảo - con trai Hồng trêu chọc nên phản kháng. Tuy nhiên, Hồng một mực nói cậu bé đánh con mình. Cô tìm cách gây khó dễ cho mẹ con Mỹ Anh. Ở tập 12 phát sóng hôm 4/9, trong tiệc sinh nhật của Bảo, mẹ con Hồng cố tình bắt nạt Minh, nhốt bé trong phòng giặt một thời gian dài. Biết chuyện, Mỹ Anh không ngại động chân tay với cô để bảo vệ con trai.

Từ những tập đầu, vai diễn đã nhận phản ứng tiêu cực. Trên một fanpage tổng hợp phim Việt có 215.000 người theo dõi, nhiều người nhận xét Trúc Mai nhập tâm, sự thể hiện của cô khiến một số khán giả có cảm giác ghét lây sang diễn viên.

Tạo hình của Trúc Mai trong ''Gió ngang khoảng trời xanh. Ảnh: VFC

Trúc Mai theo dõi sát sao phản ứng của công chúng. Theo diễn viên, so với tác phẩm gốc của Trung Quốc, nhân vật Thu Hồng vênh váo, trịch thượng hơn. Dù cảm nhận vai diễn của mình đã phần nào thành công, cô có chút chạnh lòng, không lường trước việc đông đảo khán giả ''ném đá'' như vậy. ''Có những bình luận khiến tôi rất sốc, nhưng cũng nhiều người bênh vực, dành lời khen cho tôi. Đó là động lực khiến tôi yêu nghề diễn hơn'', Trúc Mai nói.

Quá trình quay, Trúc Mai ấn tượng cảnh phim trong tập 12, khi Hồng bị Mỹ Anh tác động vật lý. Cô cho biết mình và Phương Oanh đều hào hứng trước khi bắt đầu, đồng thời bàn bạc kỹ về cách phối hợp để có những phân cảnh chân thực nhất, khiến khán giả thỏa mãn.

Trúc Mai và Phương Oanh (phải) ở hậu trường. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Diễn viên tiếp tục hóa thân hình tượng phản diện sau vai ''tiểu tam'' trong dự án Hãy nói lời yêu (2021). Cô nói gần đây có duyên với những nhân vật cá tính mạnh, thường không chiếm được tình cảm của khán giả. Dù nhận vai nào, diễn viên cũng cố gắng thể hiện tốt nhất.

Trúc Mai tên thật Đào Thanh Mai, sinh năm 1987, hiện công tác tại Nhà hát Kịch Công an Nhân dân. Ở sân khấu kịch, cô ghi dấu ấn với nhiều vai chính diện, có chiều sâu tâm lý. Tại Liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc về Hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân lần thứ 5, Trúc Mai giành huy chương vàng nhờ vai diễn trong vở Người thứ ba. Trên truyền hình, diễn viên được khán giả biết đến qua một số tác phẩm Người đàn bà thứ 2, Đi qua bóng tối, Làng trong phố, Món quà của cha, Những nẻo đường gần xa.

