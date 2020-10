Trục đường mới tăng lợi thế cho bất động sản Bình Định

Các dự án nối liền Sân bay Phú Cát, Khu kinh tế Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn đang triển khai tạo tiềm năng bứt phá cho bất động sản du lịch Bình Định.

Ngày 27/9 tỉnh Bình Định đã khánh thành và đưa vào sử dụng trục đường khu kinh tế Nhơn Hội nối dài đến sân bay quốc tế Phù Cát. Khởi công từ cuối năm 2017, với tổng vốn đầu tư hơn 1.800 tỷ, trục đường có bề rộng 20,5m, mặt đường bê tông nhựa 14m gồm 4 làn xe với vận tốc thiết kế 80km/h.

Các chuyên gia nhận định, việc đưa vào khai thác trục đường nối dài đã kết nối giao thông thuận lợi sân bay quốc tế Phù Cát đến KKT Nhơn Hội, tạo sự đồng bộ về hạ tầng giao thông, tăng khả năng vận tải hàng hóa, hành khách du lịch nội địa và quốc tế.

Các trục giao thông sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế - du lịch Bình Định.

Ngoài trục đường này, nhiều hạng mục hạ tầng khác đang triển khai tăng với mục tiêu kết nối giữa 3 tâm điểm lớn là sân bay quốc tế Phù Cát - Khu kinh tế Nhơn Hội - TP Quy Nhơn được dự báo sẽ tạo điều kiện phát triển cho Bình Định.

Đặc biệt, khi trục đường nối dài khu kinh tế Nhơn Hội đến sân bay quốc tế Phù Cát đi vào hoạt động sẽ rút ngắn khoảng cách di chuyển, kéo theo sự gia tăng của khách du lịch và các chuyên gia nước ngoài đến đây du lịch và làm việc.

Đón đầu tiềm năng đầu tư, đầu năm 2019, Tập đoàn Danh Khôi đã cho ra mắt khu đô thị biển Nhơn Hội New City có diện tích hơn 34,16 ha, định hướng để trở thành khu đô thị đa chức năng. Đến năm 2020, tập đoàn này tiếp tục đầu tư vào bất động sản Bình Định với dự án Kỳ Co Gateway - "Cửa ngõ" hai khu du lịch Kỳ Co, Eo Gió, cách Nhơn Hội New City khoảng 5 phút di chuyển.

Phối cảnh không gian tại Kỳ Co Gateway.

Kỳ Co Gateway sở hữu vị trí đắc địa với 2 mặt tiền đường (quốc lộ 19B và tuyến Nhơn Lý), tầm nhìn hướng biển và thừa hưởng nhiều lợi thế đầu tư khi nằm trong lõi trung tâm của khu kinh tế Nhơn Hội, thuận lợi khai thác kinh doanh để làm văn phòng, dịch vụ.

Theo thông tin của đơn vị phát triển, dù sở hữu vị trí đắc địa tại trung tâm giao thông của tỉnh, Kỳ Co Gateway với giá từ 25 triệu/m2, có thể trở thành sự lựa chọn hợp lý cho các nhà đầu tư.

