Trục cao tầng góp phần thay đổi diện mạo hai bờ sông Hàn

Đà Nẵng đẩy mạnh tái thiết hai bờ sông Hàn với loạt dự án cao tầng, hạ tầng, củng cố định hướng phát triển trung tâm dịch vụ, tài chính và thị trường bất động sản cao cấp.

Hai bờ sông Hàn đang trở thành một trong những tâm điểm phát triển mới của Đà Nẵng, trong bối cảnh thành phố dịch chuyển từ mô hình đô thị du lịch sang trung tâm dịch vụ, thương mại và tài chính tầm khu vực. Loạt dự án căn hộ, khách sạn và thương mại quy mô lớn được triển khai, góp phần tạo nên trục cao tầng mới và định hình lại diện mạo đô thị.

Sự thay đổi bắt đầu từ quy hoạch phân khu ven sông và khu vực bờ Đông với tổng diện tích hơn 6.500 ha, trong đó khu vực dọc sông được xác định là trung tâm hành chính - chính trị, cửa ngõ du lịch và hạt nhân phát triển đô thị. Tuyến Trần Hưng Đạo được cải tạo cảnh quan với tổng mức đầu tư hơn 425 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2028 nhằm hình thành trục ven sông hiện đại và giàu trải nghiệm. Dự án "Dòng sông ánh sáng", vốn gần 150 tỷ đồng kỳ vọng tạo thêm động lực cho kinh tế đêm - lĩnh vực còn nhiều dư địa tăng trưởng tại địa phương.

Thành phố cũng có kế hoạch triển khai các dự án như hầm vượt sông Hàn kết nối Sơn Trà - Hải Châu, nâng cấp cầu đi bộ Nguyễn Văn Trỗi và phát triển không gian lễ hội. Bên cạnh đó, dự án 20 bến du thuyền với tổng vốn gần 10.000 tỷ đồng được định hướng trở thành chuỗi dịch vụ du lịch, giải trí liên tục dọc bờ sông.

Cầu Rồng là một trong những biểu tượng của thành phố. Ảnh: Shutterstock

Khu vực Võ Văn Kiệt - Võ Nguyên Giáp được nghiên cứu hình thành trung tâm tài chính quốc tế trên quỹ đất hơn 6 ha. Định hướng này mở ra cơ hội đón dòng vốn từ các tổ chức tài chính và doanh nghiệp công nghệ, đồng thời kéo theo nhu cầu lớn về nhà ở cao cấp, lưu trú dài hạn và văn phòng chất lượng cao.

Song song với đầu tư công, dòng vốn tư nhân đổ vào khu vực ven sông Hàn tăng mạnh. 9 tháng đầu năm, Đà Nẵng ghi nhận hàng trăm nghìn tỷ đồng đăng ký đầu tư vào các dự án du lịch, thương mại và đô thị. Nếu bờ Tây nổi bật với các dự án như M Landmark Residences, The One Tower, Landmark Tower Đà Nẵng hay Masteri Rivera Danang thì bờ Đông lại quy tụ Peninsula Da Nang, Sun Cosmo Residence, Sun Symphony Residence, Maria Complex, khu đô thị Thuận Phước và The Legend Danang...

Sự cộng hưởng giữa quy hoạch, chỉnh trang đô thị và chính sách thu hút đầu tư tạo bàn đạp cho bất động sản cao cấp, thu hút nhóm khách hàng gồm chuyên gia, doanh nhân và lao động chất lượng cao.

Phối cảnh dự án The Legend Danang gần cầu Rồng. Ảnh: ROX

Trong số các dự án tại bờ Đông, The Legend Danang nằm gần cầu Rồng, hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng hoàn thiện và định hướng phát triển trung tâm tài chính - du lịch - dịch vụ. Đây là mô hình tổ hợp căn hộ, khách sạn, thương mại do Vipico đầu tư, ROX Signature phát triển. Dự án khởi công vào tháng 2, dự kiến hoàn thiện phần ngầm vào cuối năm nay.

Tọa lạc tại lô đất A20 trên trục Võ Văn Kiệt, với bốn mặt tiền tiếp giáp Võ Văn Kiệt, Ngô Quyền, Lý Nam Đế và Mai Hắc Đế. The Legend Danang kỳ vọng tạo ra cú hích cho thị trường bất động sản cao cấp khu vực miền Trung. Dự án mang đến trải nghiệm phong cách resort qua hệ tiện ích concierge đặc quyền như: sảnh lounge tiếp đón, golf 3D, phòng chiếu phim, không gian làm việc (business lounge), phòng tiệc, hệ thống hai bể bơi vô cực 4 mùa và đài vọng cảnh phóng tầm nhìn toàn cảnh sông Hàn...

Song Anh