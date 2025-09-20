Trụ trì Nhật ngày gõ mõ, tối tập boxing

Ban ngày, ông Chiyuki Yanaru là trụ trì ngôi chùa hàng trăm tuổi ở Buzen, tỉnh Fukuoka, nhưng khi đêm xuống, ông thường tới phòng tập đấm bốc gần đó.

"1-2! Đấm tốt lắm!", giọng của ông Chiyuki Yanaru, 48 tuổi, vang khắp CLB boxing Raigoji ở Buzen, tỉnh Fukuoka, tây nam Nhật Bản. Ông là sư trụ trì chùa Raigoji 400 năm tuổi thuộc tông phái Tịnh độ của Nhật Bản.

"Tinh thần boxing có điểm chung với giáo lý Phật giáo", sư Yanaru nói. Phòng tập mở cửa ba tối một tuần, với khoảng 20 học viên từ 3 đến 60 tuổi. Theo Liên đoàn Quyền anh Nhật Bản, đây là phòng tập boxing duy nhất ở nước này có sư trụ trì điều hành.

Ở Nhật Bản, các tăng ni được phép kết hôn và sinh con. Nhiều chùa Phật giáo Nhật hiện do các gia đình trụ trì kế thừa qua nhiều thế hệ.

Ông Yanaru là con trai cả của sư trụ trì tiền nhiệm chùa Raigoji, được kỳ vọng kế thừa ngôi chùa. Ban đầu, ông từ chối nối nghiệp bố, nhưng đã thay đổi hồi còn là học sinh trung học, khi ông nội nói trên giường bệnh rằng: "Cháu được sinh ra tại một ngôi chùa và được trao cơ hội đối diện với Đức Phật. Cháu hãy tìm ý nghĩa của điều đó".

Sư trụ trì Chiyuki Yanaru tập đối kháng với võ sinh ở lò Raigoji, tỉnh Fukuoka. Ảnh: Mainichi

Sau khi tốt nghiệp trường cao đẳng Phật giáo ở tuổi 22, Yanaru bắt đầu làm việc tại một ngôi chùa ở Nagasaki. Không quen biết ai và không có bạn bè, Yanaru đăng ký tham gia phòng tập boxing gần chùa để giết thời gian.

Yanaru rất tự tin vào thể chất của mình, khi dành hết tâm huyết cho thể thao ở cấp hai, rồi chuyển sang chơi bóng chày ở cấp ba và cao đẳng. Chỉ ba tháng sau khi tham gia tập boxing, Yanaru đã được tập đối kháng.

Với Yanaru, boxing rất hấp dẫn, vì không chỉ liên quan đến sức mạnh mà còn cả nhịp thở, nhịp thời gian, tốc độ, chiến thuật. "Đây là môn thể thao rất trí tuệ, luôn đòi hỏi sự bình tĩnh và phán đoán".

Yanaru thể hiện xuất sắc ở hạng lông (dưới 57 kg) và đại diện cho tỉnh Nagasaki dự Đại hội Thể thao Quốc gia trong 4 năm liên tiếp từ năm 2002. Yanaru đạt hạng ba toàn quốc trong giải đấu năm 2005.

Sau 5 năm sống ở Nagasaki, Yanaru chuyển đến một ngôi chùa ở Yukuhashi tại quê nhà Fukuoka. Dù định từ bỏ boxing, ông cuối cùng tham gia thi đấu chuyên nghiệp ở tuổi 30 vì không thể từ chối một lời mời. Ông đã thượng đài ba trận với tư cách "người hai vai", vừa là nhà sư, vừa là võ sĩ chuyên nghiệp.

Sư trụ trì Chiyuki Yanaru trước cổng chính chùa Raigoji, ngày 10/7. Ảnh: Mainichi

Sau khi lên chuyên nghiệp, Yanaru bắt đầu dạy boxing cho trẻ em theo yêu cầu của một CLB thể hình ở Buzen, nơi ông thường tới tập luyện.

"Mỗi đứa trẻ đều có thế mạnh riêng, nhiệm vụ của tôi là phát huy những điểm mạnh đó", ông nói, cho biết dạy boxing gắn bó tự nhiên với vai trò nhà sư.

Năm 2016, ở tuổi 39, ông trở thành trụ trì đời thứ 17 của chùa Raigoji. Ông mở phòng tập boxing riêng vào đầu năm 2022, cách chùa không xa, với sự giúp đỡ của người thân.

"Trong boxing, bạn đấm đối thủ và thấu hiểu nỗi đau của họ. Kết thúc trận, cả hai tán thưởng nỗ lực của nhau, đó là tinh thần tôn trọng lẫn nhau", ông lý giải về sự tương đồng giữa đấm bốc và đạo Phật. "Đây cũng chính là tinh thần của câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật trong Tịnh độ chân tông".

Boxing cũng bắt đầu và kết thúc bằng những quy tắc chào hỏi. Sư Yanaru hy vọng võ sinh trẻ của mình cũng sẽ có thể "học làm người" thông qua các buổi luyện tập.

Trẻ em tập luyện bên trong lò boxing Raigoji ở Fukuoka, Nhật Bản. Ảnh: Mainichi

Đức Trung (Theo Mainichi, Asahi, Yomiuri)