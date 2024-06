Trụ sở làm việc vì hạnh phúc người lao động của Sanofi Việt Nam

TP HCMTrụ sở mới của Sanofi Việt Nam thiết kế theo tiêu chuẩn WELL nhằm tạo một môi trường làm việc khiến nhân viên cảm thấy khỏe mạnh, hạnh phúc và đạt hiệu suất công việc.

Một trong bốn ưu tiên chiến lược của Sanofi là không ngừng cải tiến trải nghiệm làm việc và xây dựng văn hóa tập trung, khơi nguồn sáng tạo cho nhân viên. Dự án xây dựng trụ sở mới của Sanofi tại Việt Nam là một cách hiện thực hóa chiến lược này, hướng đến việc nuôi dưỡng đội ngũ nhân tài năng động, sáng tạo và hạnh phúc.

Thiết kế lấy cảm hứng từ dòng chảy sông Sài Gòn

Bước vào trụ sở mới của Sanofi vừa khai trương trong tháng 6 này, ấn tượng đầu tiên là khu vực cộng đồng được thiết kế mở với màu sắc tươi mát, tràn ngập ánh sáng tự nhiên, mang đến cảm giác thoáng đãng và tràn đầy năng lượng. Bố cục văn phòng là sự kết hợp những khu vực làm việc với các góc thảo luận, thư giãn tạo nên một không gian làm việc thúc đẩy sự kết hợp và đổi mới. Ngoài ra, sự kết hợp giữa phong cách hiện đại với kiến trúc địa phương và các mảng xanh điểm xuyết trong văn phòng mang đến một không gian làm việc ấm cúng và thoải mái cho nhân viên.

Trụ sở mới của Sanofi Việt Nam mang thiết kế uốn lượn như dòng chảy của sông Sài Gòn. Ảnh: Sanofi Việt Nam

Không gian làm việc theo tiêu chuẩn WELL

Sanofi Việt Nam mong muốn trở thành công ty dược phẩm đầu tiên tại Việt Nam có văn phòng hiện đại đạt được chứng nhận WELL, một tiêu chuẩn quốc tế về thiết kế không gian làm việc vì hạnh phúc cho người sử dụng. Không gian này đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng không khí, nước, ánh sáng, âm thanh và nhiệt độ, đồng thời chú trọng đến các yếu tố như vận động và sức khỏe tinh thần của người sử dụng. Mỗi yếu tố này đều được nghiên cứu và tích hợp vào thiết kế, nhằm tạo ra một môi trường làm việc toàn diện, nơi nhân viên cảm thấy khỏe mạnh, hạnh phúc và đạt hiệu suất công việc.

Các khu vực làm việc được trang bị bàn nâng hạ và ghế công thái học, máy tính cá nhân dễ dàng kết nối với hệ thống màn hình, hướng tới sự thoải mái tối đa cho nhân viên trong mọi tư thế làm việc.

Đại diện Sanofi Việt Nam cho biết, trụ sở mới của đơn vị không chỉ là không gian làm việc hiện đại, mà còn là nơi nuôi dưỡng sức khỏe và tinh thần của nhân viên. Các góc thư giãn được bố trí khắp văn phòng với nội thất mây tre truyền thống, tạo nên không gian gần gũi, giúp nhân viên tái tạo năng lượng và kết nối với nhau.

Không gian làm việc được thiết kế hiện đại, kết hợp với các mảng xanh. Ảnh: Sanofi Việt Nam

Mô hình làm việc trao quyền cho đội ngũ và tối ưu hóa hiệu suất

Không gian làm việc tại Sanofi Việt Nam được thiết kế theo mô hình "Activitity Based Working" (tạm dịch - mô hình làm việc dựa vào tính chất công việc). Với ba khu vực làm việc riêng biệt - tập trung, năng động và trung hòa - mỗi cá nhân có thể tự do lựa chọn không gian phù hợp nhất với nhiệm vụ trong ngày. Khu vực tập trung dành cho những công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ. Khu vực năng động khuyến khích sự tương tác và làm việc nhóm. Khu vực trung hòa là sự kết hợp giữa hai yếu tố trên. Theo các chuyên gia nhân sự, sự tự do lựa chọn này không chỉ tối ưu hóa năng suất làm việc mà còn trao quyền cho nhân viên, để mỗi cá nhân tự do quyết định không gian làm việc phù hợp trong ngày.

Văn phòng cũng loại bỏ sự sở hữu không gian riêng nhằm xóa nhòa ranh giới cấp bậc và giữa các phòng ban, thúc đẩy tinh thần bình đẳng và tạo ra tương tác giữa các thành viên trong công ty.

Văn phòng mới loại bỏ sự sở hữu không gian riêng nhằm xóa nhòa ranh giới cấp bậc, hướng đến sự bình đẳng và công bằng trong văn hóa doanh nghiệp. Ảnh: Sanofi Việt Nam

Không gian họp tại Sanofi được thiết kế để đảm bảo trải nghiệm công bằng và thuận tiện cho tất cả mọi người. Các phòng họp được trang bị các công nghệ hiện đại như kết nối tự động với hệ thống họp trực tuyến, hệ thống âm thanh và màn hình chất lượng cao. Sanofi đặc biệt chú trọng đến việc thiết kế không gian hòa nhập, với các phòng họp rộng rãi, dễ dàng di chuyển bằng xe lăn và sử dụng các tín hiệu xúc giác để hỗ trợ người khuyết tật.

Với trụ sở mới và những chiến lược đổi mới không ngừng, Sanofi mong muốn củng cố vị thế là một trong những công ty dược phẩm hàng đầu tại Việt Nam. "Không chỉ mang đến những sản phẩm và dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, Sanofi còn giúp nhân viên khai mở tiềm năng bản thân và tiếp tục mang đến những ý tưởng sáng tạo để theo đuổi sự kỳ diệu của khoa học nhằm nâng cao sức khỏe của con người", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Thái Bình