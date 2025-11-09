Trụ điện phát nổ, cháy lan 4 nhà dân

Đồng ThápTrụ điện ở phường Hồng Ngự phát nổ, bùng cháy dữ dội, lan sang 4 nhà dân, thiêu rụi nhiều tài sản, tối 9/11.

Khoảng 19h30, trụ điện trung thế số 61 trên đường đường Trần Hưng Đạo bất ngờ phát ra nhiều tia lửa sau tiếng nổ. Ngọn lửa nhanh chóng lan theo đường dây truyền tải dài hàng trăm mét, làm cháy đứt nhiều đoạn dây rơi xuống nhà dân.

Trụ điện phát nổ, cháy lan sang nhà dân Hiện trường vụ cháy đường dây trung thế tại phường Hồng Ngự, tối 11/9. Video: Trường An

Anh Trường An, sống gần hiện trường, cho biết trước vụ nổ trời có mưa nhẹ, đèn trong nhà chập chờn rồi tắt hẳn. Ngay sau đó, tiếng nổ lớn vang lên, cột điện bốc cháy và tia lửa bắn ra xung quanh trong khoảng 5 phút.

Theo công an phường Hồng Ngự, vụ cháy đường trung thế đã lan sang bốn nhà dân, thiêu rụi một phần căn nhà cùng nhiều xe máy và vật dụng bên trong.

Một căn nhà dân bị dây điện cháy rớt trúng cháy lan, xe máy hư hỏng. Ảnh: Nguyễn Khánh

Lực lượng công an và cảnh sát phòng cháy chữa cháy nhanh chóng dập lửa, đến khoảng 20h30 ngọn lửa được khống chế.

Sự cố khiến một người bị thương nhẹ và gây mất điện diện rộng tại phường Hồng Ngự cùng các khu vực lân cận. Điện lực khu vực Hồng Ngự huy động lực lượng sớm khắc phục sự cố.

Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Ngọc Tài