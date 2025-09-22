Trụ cổng trường đổ, đè chết anh em ruột

Lào CaiĐu cổng sắt trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Nậm Mười, hai trẻ tử vong do một bên trụ cổng bất ngờ đổ đè lên người.

Ông Phạm Nguyên Bình, Chủ tịch UBND xã Sơn Lương, sáng 22/9 cho biết sự việc xảy ra lúc 18h20 ngày 19/9. Hai cháu nhỏ bị tai nạn là anh em ruột, trú thôn Nậm Mười, lần lượt 8 và 5 tuổi.

"Thông tin ban đầu cho thấy hai cháu đã đu vào cổng sắt, bất ngờ một bên trụ cổng bị đổ đè lên người khiến một cháu tử vong tại chỗ, một cháu được đưa đi cấp cứu song không qua khỏi", ông Bình cho hay.

Hiện, cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn trên. Xã Sơn Lương và các đoàn thể đã lo hậu sự cho hai cháu, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai hỗ trợ gia đình 50 triệu đồng.

Cổng trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nậm Mười. Ảnh: Facebook/Yên Bái toàn cảnh

Đây không phải lần đầu tiên cổng trường đổ khiến học sinh tử vong. Năm 2020, cũng tại Lào Cai, cổng phân hiệu Bản Phung, trường Tiểu học Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, bị sập, đè chết ba học sinh và làm bị thương ba em khác.

Cùng năm đó, một nam sinh lớp 4, Tiểu học Lê Hữu Trác ở huyện Đăk Rlấp (tỉnh Đăk Nông cũ) tử vong vì bị cổng phụ của trường cùng trụ gạch đổ sập. Tai nạn tương tự xảy ra ở trường Tiểu học Nam Lộc ở tỉnh Nghệ An, cũng khiến một học sinh thiệt mạng.

Dương Tâm