Trong tình cảm, em nghiêng về sự nghiêm túc và lâu dài

Em là giáo viên, sống khá truyền thống, có chút kỹ tính của nghề, ngoại hình không nổi bật nhưng là kiểu dễ tạo thiện cảm khi gặp gỡ.

Những ngày cận tết, phố xá bỗng trở nên vội vã hơn, người người tất bật mua sắm, thu xếp công việc, lòng ai cũng hướng về hai chữ "trở về". Với người xa quê, tết là niềm mong ngóng được về nhà, được ăn bữa cơm gia đình, được ngủ một giấc thật sâu sau một năm dài. Đi kèm với niềm vui ấy, đôi khi là một câu hỏi quen thuộc: "Bao giờ lấy chồng", không hẳn là áp lực mà giống một lời nhắc nhẹ rằng, mình vẫn mong có một mái ấm của riêng mình.

35, cái tuổi không còn quá trẻ nhưng cũng chưa phải là già, em đủ chín chắn để hiểu mình cần gì và đủ dịu dàng để mưu cầu một hạnh phúc giản dị: một người đồng hành, một gia đình nhỏ, những bữa cơm ấm áp và những ngày bình yên bên nhau. Em từng viết một bài tìm người ăn bữa cơm tất niên, nhưng có lẽ chưa đủ duyên để gặp đúng người, nên hôm nay mạnh dạn viết thêm lần nữa, biết đâu lại gặp nhau đúng thời điểm (vì sống là không ngừng hy vọng phải không anh).

Cuộc sống của em hiện tại khá giản dị và tự lập. Em đi làm, chăm sóc bản thân, giữ nhịp sống đều đặn, tam quan ngay thẳng. Thỉnh thoảng, em tham gia hiến máu, hiến tóc như một cách lan tỏa yêu thương và nhắc mình tin rằng, cho đi là còn mãi. Em không theo đạo nhưng tâm em hướng Phật và tin vào luật nhân quả, em cũng thường xuyên vãn cảnh chùa và ăn chay. Với em, hạnh phúc không nằm ở những điều lớn lao mà ở khoảnh khắc được trở về nhà, có người cùng ăn bữa cơm tối, kể cho nhau nghe vài chuyện vui buồn trong ngày. Là cảm giác được ngồi cạnh nhau thật lâu, không cần nói nhiều mà vẫn thấy bình yên.

Em là giáo viên, sống khá truyền thống, có chút kỹ tính của nghề, ngoại hình không nổi bật nhưng là kiểu dễ tạo thiện cảm khi gặp gỡ. Em chỉ cao 1m58, da trắng, tóc đen, hơi tròn một chút nhưng ưa nhìn. Tính cách hòa đồng, làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm. Ngoài giờ làm, em phụ chị chăm sóc cháu, chơi cùng những bạn mèo dễ thương, trồng cây, nấu những bữa cơm đơn giản và tận hưởng những không gian yên tĩnh. Cuộc sống em xoay quanh những điều nhỏ bé, đủ để thấy an yên sau một ngày dài.

Trong tình cảm, em nghiêng về sự nghiêm túc và lâu dài. Em không quen cho vui, chỉ mong một mối quan hệ rõ ràng, nơi hai người mang lại cho nhau cảm giác an tâm và sẵn sàng đồng hành cùng nhau. Em mong gặp một người đàn ông chưa từng lập gia đình, có cuộc sống ổn định, nghiêm túc trong công việc và tình cảm. Nếu anh đang sinh sống, làm việc tại Bình Dương hoặc TP HCM, cũng đang tìm kiếm một cuộc sống gia đình giản dị, nơi hai người có thể cùng ăn bữa cơm tối và chia sẻ những chuyện đời thường, cùng nhau đồng hành và xây dựng một mái ấm nhỏ, em hy vọng chúng ta có thể bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng. Nếu được, anh hãy chủ động hơn một chút nhé, vì em cũng hay ngại bắt chuyện nên các thư gửi thường trôi vào im lặng.

Khép lại một năm cũ với những chờ đợi lặng thầm, em mở ra năm mới bằng một niềm hy vọng rất khẽ: biết đâu, chúng mình lại có nhau. Em tin rằng mọi sự chờ đợi đều trở nên xứng đáng.

