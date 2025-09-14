Trọng Thy: 'Tôi từng ao ước một sân chơi như Kun Marathon'

Cần ThơVĐV tâng bóng nghệ thuật Trọng Thy bày tỏ anh từng khao khát một sân chơi vận động như Kun Marathon để kết nối bạn bè khi còn nhỏ.

Sự kiện diễn ra tại Công viên Sông Hậu, thu hút hơn 3.000 người bao gồm vận động viên, phụ huynh và khán giả. Đường chạy gần một km ven sông trở thành không gian sôi động khi các KOL quen thuộc với thiếu nhi như VĐV tâng bóng Trọng Thy, diễn viên nhí Hạo Khang xuất hiện từ sớm, cùng khởi động và tạo bầu không khí hứng khởi. Các runner nhí từ 6 đến 10 tuổi tranh tài trong tiếng cổ vũ liên tục dọc đường chạy.

VĐV Trọng Thy giao lưu cùng Kun runner. Ảnh: VnExpress Marathon

Vận động viên tâng bóng nghệ thuật Trọng Thy cho biết bản thân cảm thấy vui khi được đồng hành cùng các em nhỏ, đồng thời nhớ lại ký ức tuổi thơ từng khao khát có sân chơi vận động.

Anh nhấn mạnh việc hình thành thói quen rèn luyện từ sớm là nền tảng quan trọng, đồng thời cho rằng dinh dưỡng đóng vai trò thiết yếu để duy trì năng lượng và hiệu suất tập luyện. Trọng Thy bắt đầu tập tâng bóng từ năm tám tuổi, duy trì thói quen luyện tập hàng ngày nhiều năm trước khi bước vào con đường biểu diễn chuyên nghiệp.

"Hồi nhỏ, tôi khao khát có một sân chơi như thế này để tham gia cùng bạn bè. Giờ đây, Kun đã tạo ra một sân chơi bổ ích, giúp các bạn nhỏ rèn luyện thể chất và kết nối với nhau", Trọng Thy nói.

Hạo Khang đồng hành các em nhỏ trên đường đua. Ảnh: VnExpress Marathon

Diễn viên nhí Hạo Khang, nổi tiếng với vai An trong phim "Đất rừng phương Nam", đồng hành cùng các runner trên suốt chặng đua. Em vừa động viên vừa hỗ trợ để các vận động viên nhí hoàn thành tốt phần thi. Hạo Khang nhận xét tinh thần thi đấu của các em rất quyết tâm, không ai bỏ cuộc dù gặp mệt mỏi hay té ngã. Theo em, Kun Marathon không chỉ là sân chơi thể thao mà còn truyền tải thông điệp tích cực, khuyến khích trẻ nhỏ rèn luyện, bảo vệ môi trường và tham gia các hoạt động lành mạnh.

YouTuber Mèo Simmy, gương mặt quen thuộc với nhiều bạn nhỏ, cũng góp phần tạo không khí sôi động ngay từ vạch xuất phát. Simmy chia sẻ bản thân tràn đầy năng lượng khi hòa mình vào sự kiện, đặc biệt ấn tượng với khoảnh khắc một runner nhí té ngã nhưng nhanh chóng đứng dậy và tiếp tục về đích trong tiếng cổ vũ. Với Simmy, những khoảnh khắc như vậy phản ánh tinh thần bền bỉ của trẻ nhỏ khi tham gia thể thao.

Ngoài đường chạy, Kun Marathon Cần Thơ còn có nhiều hoạt động bên lề như trượt thạch Kun, minigame tương tác, trò chơi vận động "Đường đua mạnh mẽ", "Đôi tay siêu Kun", "Trí nhớ siêu phàm". Các chương trình này thu hút đông đảo gia đình, tạo thêm cơ hội để trẻ em vận động và gắn kết. Không chỉ mang tính thi đấu, sự kiện trở thành ngày hội thể thao cho cả cộng đồng.

Kun Marathon là giải thiếu nhi thuộc hệ thống VnExpress Marathon, từng tổ chức tại Hà Nội, TP HCM, Huế, Hạ Long, Đà Nẵng và Hải Phòng. Mỗi mùa giải thu hút hàng nghìn trẻ em, góp phần lan tỏa thói quen vận động từ sớm. Ban tổ chức kỳ vọng sự kiện sẽ tiếp tục mở rộng, tạo sân chơi thường niên cho thiếu nhi, đồng thời nuôi dưỡng tinh thần thể thao cho thế hệ trẻ.

Hoàng Đan - Hải Long