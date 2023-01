Trọng thương do pháo tự chế phát nổ

Phú ThọThiếu niên 17 tuổi, cùng bạn mua hóa chất trên mạng về tự chế pháo, bất ngờ pháo phát nổ gây chấn thương sọ não, dập nát hai bàn tay.

Hai người bạn cùng chơi pháo với thiếu niên này cũng bị thương nhưng nhẹ hơn. Cả ba được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn cấp cứu.

Ngày 17/1, các bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn, cho biết tình trạng bệnh nhân 17 tuổi nặng, vết thương phức tạp, chấn thương sọ não. Sau khi sơ cứu cầm máu, bệnh nhân này được chuyển lên tuyến trên điều trị.

Bác sĩ Hà Quang Huy, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, cho biết pháo phát nổ có thể làm chấn thương phần mềm, rách da; hội chứng sóng nổ gây đa chấn thương sọ não, ngực, bụng, gãy xương tay chân... Các chấn thương do pháo thường tùy thuộc vào lượng nổ và tính chất quả pháo. Bệnh nhân có thể phải cắt phần chi không thể bảo tồn như bàn, ngón tay. Nhiều trường hợp vết thương không thể tái tạo, dẫn đến tàn phế. Di chứng từ những vết thương do pháo nổ cũng rất nặng nề, như sẹo bỏng co kéo, mất tay chân...

Tai nạn do pháo tăng cao vào cuối năm, chủ yếu ở trẻ vị thành niên, từ 15 đến 20 tuổi. Các bác sĩ khuyến cáo giới trẻ có xu hướng tự chế tạo pháo do kỹ thuật khá dễ dàng, trên mạng lan truyền các video hướng dẫn và bán một số linh kiện lắp ráp. Tuy nhiên mức độ rủi ro khi tự chế pháo rất cao bởi trẻ thực hiện không đảm bảo kỹ thuật và độ an toàn.

Bác sĩ khuyến cáo để hạn chế tai nạn do pháo, gia đình, nhà trường cần giáo dục trẻ không được tự chế, sử dụng các loại pháo nổ. Người bị tai nạn thường là học sinh đang ở độ tuổi tò mò, thích khám phá nhưng thiếu hiểu biết.

Thúy Quỳnh