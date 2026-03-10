Trọng tài Việt Nam gây tranh cãi ở trận nữ Triều Tiên thua Trung Quốc

AustraliaHLV Triều Tiên Ri Song-ho và truyền thông Trung Quốc cho rằng trọng tài Lê Thị Ly đã mắc nhiều sai sót, trong trận đấu thuộc lượt cuối bảng B Asian Cup nữ 2026.

Trận Triều Tiên thua Trung Quốc 1-2 trên sân Wester Sydney ở Australia tối 9/3 diễn ra dưới cơn mưa lớn, với nhiều pha tranh chấp quyết liệt.

Sau trận, trên mạng xã hội 163, người hâm mộ Trung Quốc bàn luận nhiều về công tác trọng tài, cho rằng có hai tình huống cầu thủ Triều Tiên xứng đáng nhận thẻ đỏ nhưng trọng tài chính Lê Thị Ly "nương tay". Đầu tiên là phút thứ 3, khi tiền đạo Kim Song-gyong đạp gầm giày vào đầu gối Shao Ziqin. Sau khi tham khảo VAR và xem lại video, trọng tài rút thẻ vàng cho Kim.

Tình huống Kim Song-gyong (áo đỏ) phạm lỗi với Shao Ziqin trong trận Triều Tiên thua Trung Quốc 1-2 ở lượt cuối bảng B Asian Cup nữ 2026, trên sân Western Sydney ở Australia ngày 9/3/2026.

Tình huống thứ hai ở phút 84. Khi Trung Quốc thực hiện quả ném biên ở cánh trái, trung vệ An Kuk-hyang có pha đánh nguội bằng tay vào mặt Wang Shuang. VAR vào cuộc và trọng tài Ly cũng xem lại video, trước khi quyết định rút thẻ vàng.

"Người hâm mộ cho rằng LĐBĐ Trung Quốc nên khiếu nại, ít nhất để LĐBĐ châu Á (AFC) biết công tác trọng tài đang diễn ra thế nào", bài viết trên 163 có đoạn. "Nếu không, đội tuyển của chúng ta có thể tiếp tục gặp bất lợi ở vòng đấu loại trực tiếp".

Tình huống An Kuk-hyang đánh tay vào mặt Wang Shuang ở phút 84.

Thách thức với tổ trọng tài còn đến ở phút bù thứ tư hiệp một, khi Trung Quốc ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Từ quả đá phạt ở giữa sân, bóng được treo xuống bên phải cấm địa để Zhang Chengxue căng ngang cho Wang Shuang đệm vào lưới trống. Trọng tài Lê Thị Ly không công nhận bàn thắng, do trợ lý biên đã phất cờ báo việt vị.

Sau đó, VAR can thiệp và xác định Zhang chưa việt vị. Điều này vấp phải phản ứng dữ dội từ ban huấn luyện và cầu thủ Triều Tiên. Họ vây quanh trọng tài và liên tục yêu cầu xem lại tình huống. Tuy nhiên, quyết định vẫn được giữ nguyên. PhíaTriều Tiên tỏ ra tức giận và từ chối tiếp tục thi đấu. Các cầu thủ không vào sân, mà đứng ngoài đường biên, tạo nên thế bế tắc kéo dài khoảng bốn phút trên sân. Trọng tài Ly rút thẻ vàng cảnh cáo HLV Ri vì phản ứng quá mức.

Trước sự kiên định của phía Triều Tiên, trọng tài quyết định thổi còi kết thúc hiệp một sớm, thay vì tiếp tục đá nốt thời gian bù còn lại. Sau giờ nghỉ giữa hiệp, Triều Tiên vẫn trở lại thi đấu đến hết trận.

Ở họp báo sau trận, HLV Ri cho rằng đó là tình huống khó xử, nhưng là bình thường trong bóng đá. Ông cho biết: "Chúng tôi xem lại tình huống quay chậm và nó giống việt vị hơn. Chúng tôi không giữ được bình tĩnh và cảm xúc lấn át khi đối thủ được công nhận bàn thắng. Tuy nhiên, các cầu thủ đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để chuẩn bị cho hiệp hai".

Trọng tài Lê Thị Ly (áo đen) trao đổi với HLV Ri Song-ho sau khi công nhận bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của Trung Quốc ở phút bù hiệp một. Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, HLV Ri và truyền thông Trung Quốc cùng phàn nàn việc trọng tài chính thổi còi hết giờ sớm. Hiệp hai có 6 phút bù, nhưng trọng tài Ly thổi còi ở 95 phút 19 giây, tức sớm 41 giây. "Chúng tôi đang cố sức để ghi bàn, nhưng trọng tài lại thổi hết giờ. Điều ấy rất không công bằng và chúng tôi đã phản đối trên sân", HLV Ri Song-ho cho hay.

Trong khi đó, bài viết trên 163 miêu tả đây là "một trong số ít những quyết định có lợi cho Trung Quốc trong trận đấu này".

Chiến thắng 2-1 giúp Trung Quốc đứng đầu bảng B. Nhà đương kim vô địch sẽ gặp đội đứng nhì bảng C, nhiều khả năng là Việt Nam hoặc Đài Loan, ở tứ kết. Trong khi đó, Triều Tiên, đội ba lần vô địch giải, rơi xuống nhì bảng và phải đối đầu chủ nhà Australia ở tứ kết tại Perth. Đây được xem là thử thách lớn khi Australia có lợi thế sân nhà.

Trọng tài Lê Thị Ly (áo đen) rút thẻ vàng cho Wang Shuang (áo trắng phải) ở phút 49. Ảnh: AP

Trọng tài Lê Thị Ly sinh năm 1993 tại Lâm Đồng. Bà được công nhận là trọng tài FIFA vào năm 2019. Hiện, Việt Nam còn hai nữ trọng tài FIFA là Bùi Thị Thu Trang và Trần Thị Thanh. Bà Ly đồng thời là trọng tài cấp cao của AFC, từng làm nhiệm vụ ở World Cup trẻ, các giải đấu cấp châu lục và vòng loại Olympic.

Asian Cup nữ 2026 là kỳ giải đầu tiên Lê Thị Ly thuộc nhóm trọng tài bắt chính. Trước trận Trung Quốc thắng Triều Tiên, bà đã làm nhiệm vụ ở trận Philippines thua Hàn Quốc 0-3 ở lượt hai bảng A vào ngày 5/3. Bên cạnh Lê Thị Ly, Việt Nam có trợ lý trọng tài Hà Thị Phượng, và trọng tài dự bị Bùi Thị Thu Trang cũng có mặt tại Australia đợt này.

Asian Cup nữ 2026 diễn ra từ ngày 1/3 đến 21/3 tại ba thành phố ở Australia là Sydney, Perth và Gold Coast. 12 đội tuyển chia làm ba bảng. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, để chọn ra ba đội nhất, ba đội nhì và hai đội thứ ba thành tích tốt nhất vào tứ kết.

Năm vé vào tứ kết đã được xác định là Hàn Quốc (nhất A), Australia (nhì A), Trung Quốc (nhất B), Triều Tiên (nhì B) và Uzbekistan (xếp thứ ba). Ba vé còn lại sẽ được xác định sau lượt cuối bảng C, với trận Việt Nam – Nhật Bản và Ấn Độ - Đài Loan, diễn ra vào chiều nay 10/3.

Hiếu Lương