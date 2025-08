Trọng tài V-League qua đời

Hà NộiDù được tích cực cứu chữa, trọng tài từng giành Còi bạc 2025 Trần Đình Thịnh đã qua đời ở tuổi 43 sáng 4/8.

Trong buổi kiểm tra thể lực chuẩn bị cho mùa giải 2025-2026 tại Cung điền kinh Hà Nội sáng 3/8, ông Thịnh bị ngất ở bài chạy thể lực 4km. Bộ phận y tế thường trực ngay lập tức tiến hành cấp cứu và thực hiện các biện pháp hồi sức tích cực về tuần hoàn hô hấp, trước khi chuyển trọng tài này tới bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.

Đại diện Liên đoàn Bóng đá Việt Nam VFF, Công ty VPF cùng Ban Trọng tài đã có mặt tại bệnh viện để trực tiếp theo dõi, phối hợp trong công tác cứu chữa. Dù các bác sĩ và đội ngũ y tế nỗ lực, tận tình cứu chữa, phép màu đã không xảy ra với trọng tài Thịnh. Ông qua đời lúc 2h sáng 4/8.

Thi thể của ông Thịnh được gia đình và các ban ngành đưa về Đồng Nai ngay trong đêm để lo hậu sự.

Trọng tài Trần Đình Thịnh điều khiển một trận đấu V-League 2024-2025 trên sân Gò Đậu, TP HCM. Ảnh: Đức Đồng

Sự ra đi đột ngột của ông Thịnh tạo cú sốc lớn với giới trọng tài Việt Nam. Hôm qua, họ có mặt tại bệnh viện để tiễn biệt ông Thịnh lần cuối. "Hôm nay lần cuối cùng mình đi cùng nhau nhé. Sẽ không còn nữa đâu! Mọi người đang chờ Chú về", trọng tài Trần Đình Học, viết trên trang cá nhân. Trọng tài Học là cháu ruột của ông Thịnh, thường xuyên đồng hành cùng chú ở các sân cỏ Việt Nam. Từ lúc sự việc xảy ra, anh luôn túc trực ở bệnh viện với chú.

Từ Mỹ, cựu trọng tài Vũ Nguyên Vũ - người từng giành Còi bạc Việt Nam - bàng hoàng khi biết tin. "Tôi đồng hành với Thịnh rất nhiều năm, ở chung phòng, bắt chung trận... Nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ Thịnh rất khó tính. Nhưng khi sống gần, tiếp xúc mới thấy được em ấy là người hiền lành, ham học hỏi và bản lĩnh. Dù ở xa, chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc, trao đổi công việc và thăm hỏi gia đình. Tôi rất tiếc khi phải chia xa em ấy theo cách này", ông Vũ nói với VnExpress bằng giọng nghẹn ngào.

Cựu trọng tài Vũ Nguyên Vũ (trái) và cố trọng tài Trần Đình Thịnh làm nhiệm vụ chung trong một trận đấu tại V-League. Ảnh: Đông Huyền

Trọng tài Thịnh sinh năm 1982, quê Đồng Nai. Ông được đánh giá cao về chuyên môn, ít mắc lỗi nghiêm trọng, từng giành giải Còi đồng 2024 và Còi bạc 2025. Ông được công nhận là trọng tài FIFA năm 2019, 2020. Ngoài công tác trọng tài, ông còn làm giáo viên thể chất của một trường cấp hai ở quê nhà.

Theo Tổng thư ký VFF Nguyễn Văn Phú, ông Thịnh qua đời là tổn thất lớn với bóng đá Việt Nam, đặc biệt là với lực lượng trọng tài quốc gia. "Thịnh chuyên nghiệp, nghiêm túc trong công việc, được tất cả đồng nghiệp quý mến. Sự ra đi của anh để lại khoảng trống lớn và nỗi đau không thể nói thành lời. VFF sẽ phối hợp cùng VPF để tổ chức hậu sự một cách trang trọng, nghĩa tình nhất", ông Phú nói.

Chủ tịch Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) Trần Anh Tú cũng bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của vị trọng tài nhiều năm cầm cân nảy mực các sân cỏ Việt Nam. "Trọng tài Thịnh giàu kinh nghiệm, có nhiều đóng góp và từng được vinh danh ở các giải thưởng chuyên môn uy tín của V-League. Sự tận tụy và chuyên nghiệp của trọng tài Thịnh luôn được chúng tôi ghi nhận. Đây là mất mát rất lớn với đội ngũ trọng tài Việt Nam", ông nói.

Những hình ảnh cuối của trọng tài Trần Đình Thịnh ở bài kiểm tra thể lực, sáng 3/8. Ảnh: VFF

Miền Bắc đang trải qua đợt nắng nóng cực đoan, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng thấp nóng phía tây. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ C, độ ẩm 80%. Do đó, hôm qua 3/8, ban tổ chức cho thực hiện các bài kiểm tra thể lực lúc 5h sáng để các trọng tài đảm bảo trạng thái tốt nhất. 4 xe cứu thương cùng 4 tổ y tế trực tại chỗ để sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống xảy ra.

Tập huấn và thực hiện bài thi thể lực trọng tài là hoạt động thường niên, nằm trong kế hoạch chuẩn bị của VFF và VPF trước mùa giải. Những trọng tài vượt qua bài kiểm tra thể lực và các bài thi chuyên môn theo quy định của FIFA mới đủ điều kiện được phân công làm nhiệm vụ trong mùa giải.

"Trước khi vào phần thi, anh Thịnh đã chuẩn bị rất kỹ. Anh ấy ngủ nghỉ sớm, không ăn uống bất thường. Nên khi sự việc xảy ra mọi người rất bất ngờ và lo lắng", một trọng tài trẻ tiết lộ. Người này đồng thời cho biết, sau sự cố của ông Thịnh, một số trọng tài đã bỏ thi thể lực, và giã từ sự nghiệp.

Trong tổng số 62 trọng tài và trợ lý trọng tài tham gia kiểm tra thể lực hôm nay, có 55 người vượt qua các bài kiểm tra, đạt tỷ lệ 88,7%. Việc hoàn thành các bài kiểm tra thể lực là điều kiện tiên quyết để trọng tài được xét duyệt phân công làm nhiệm vụ tại các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Trước ông Thịnh, bóng đá Việt Nam ghi nhận một ca tử vong gần tương tự. Năm 2018, trong phần kiểm tra thể lực cuối cùng của lớp tập huấn trọng tài chuẩn bị cho giải hạng Nhất, trợ lý trọng tài Dương Ngọc Tân đột quỵ tại sân. Ông được đưa vào bệnh viện Saint Paul, Hà Nội, để cấp cứu hồi sức tích cực rồi chuyển sang bệnh viện Bạch Mai để điều trị. Nhưng 5 ngày sau, ông Tân qua đời ở tuổi 37.

