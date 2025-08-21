Trọng tài suýt 'biến' bàn thắng thành quả phạt góc

ChileTrọng tài Gaston Phillippe Noriega cho đá phạt góc dù bóng đã bay vào khung thành, trước khi thay đổi quyết định nhờ VAR can thiệp.

Phút 86 trận La Carena hòa La Serena 1-1 ở vòng 20 giải VĐQG Chile cuối tuần qua, cầu thủ Bryan Mendoza sút đập chân đối phương khiến bóng đổi hướng bay vào khung thành. Nhưng ngay sau đó, trọng tài Noriega chỉ tay về phía cờ góc thay vì công nhận bàn.

Trọng tài biến bàn thắng thành phạt góc Tình huống trọng tài Noriega "biến" bàn thắng thành quả phạt góc.

Theo luật bóng đá, tình huống bóng chạm người đối phương đi ra ngoài đường biên mới thổi phạt góc. Còn với tình huống bóng bay vào khung thành, trọng tài cần công nhận bàn.

Quyết định của Noriega lập tức khiến CĐV và các cầu thủ La Serena phẫn nộ. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài mới nhận sai lầm và công nhận bàn gỡ 1-1. Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Lỗi của Noriega đang khiến dư luận bóng đá Chile phẫn nộ. "Bàn gỡ của La Serena là bàn kỳ lạ nhất lịch sử bóng đá Chile", một người xem ý kiến. Một số người khác thấy khó tin vì quyết định của trọng tài, cho rằng vị này "nhìn nhầm, hoặc có ý đồ xấu". Một số thì thấy xấu hổ vì chất lượng trọng tài Chile.

Trọng tài Noriega chỉ định đá phạt góc bất chấp sự phản đối của các cầu thủ La Serena, trong trận đấu ở Chile hôm 16/8. Ảnh: PS

Trước đó, ở phút 73, Noriega đã phạt thẻ đỏ trực tiếp đối với Juan Fuentes, một cầu thủ khác của La Serena mới vào sân 48 giây. Javier Cea mở tỷ số cho La Carena ở phút 44.

Sau trận hòa, La Carena xếp thứ 10 với 23 điểm. Còn La Serena xếp sau ba bậc với 19 điểm.

Thanh Quý (theo Marca)