Trọng tài gây tranh cãi khi thổi phạt đền Barca

Quả penalty Barca phải chịu trước Levante sau lỗi để bóng chạm tay của Alejandro Balde được thổi bởi trọng tài từng không xử phạt lỗi tương tự với cầu thủ Real Aureline Tchouameni của Real trong trận El Clasico mùa trước.

Phút 47, sau cú sút của tiền đạo Luis Morales, bóng chạm tay Balde trong vòng cấm Barca. Trọng tài Alejandro Hernandez, sau khi tham khảo VAR, quyết định cho Levante hưởng phạt đền. Morales thực hiện thành công, nâng tỷ số lên 2-0.

Điều khiến CĐV Barca phẫn nộ là vị trọng tài này từng từ chối cho họ hưởng phạt đền trong tình huống bóng chạm tay Tchouameni ở El Clasico mùa trước. Khi đó, VAR mời Hernandez xem lại, nhưng ông giữ nguyên quyết định không thổi phạt.

Tình huống Balde để bóng chạm tay dẫn tới phạt đền trước Levante. Ảnh chụp màn hình

Tình huống Tchouameni để bóng chạm tay nhưng không bị thổi phạt đền trong trận El Clasico ở La Liga mùa trước. Ảnh chụp màn hình

Theo báo Mundo Deportivo, tay trái của Balde áp sát cơ thể, không mở rộng không gian. Thậm chí tình huống còn diễn ra muộn hơn 33 giây so với ba phút bù giờ hiệp một. Cựu trọng tài quốc tế Cesar Barrenechea Montero đánh giá: "Đó là một quả phạt đền quá nghiêm khắc, Balde hoàn toàn không cố ý".

Ngược lại, báo AS dẫn quan điểm của chuyên gia Eduardo Iturralde Gonzalez rằng đây là quyết định đúng: "Balde để tay ở tư thế chữ L, cao hơn thắt lưng, khiến cơ thể chiếm thêm không gian. Tchouameni, ở El Clasico mùa trước, để tay ở vị trí tự nhiên, dưới hông".

AS cũng trích văn bản mới của Ủy ban kỹ thuật trọng tài Tây Ban Nha (CTA), quy định việc để tay chiếm thêm không gian và cản cú sút hướng khung thành được tính là lỗi.

Phía Barca bức xúc trước quyết định của trọng tài Alejandro Hernandez. Tiền vệ Pedri, người rút ngắn tỷ số còn 1-2, nói: "Chúng tôi mới được học về quy tắc này. Tình huống của Tchouameni mùa trước rõ ràng là lỗi, còn của Balde thì không. Nhưng trọng tài lại quyết định ngược. Thực sự khó hiểu".

HLV Hansi Flick cho rằng quyết định này "không rõ ràng". Nhưng ông cho rằng điều quan trọng là Barca vẫn ra về với ba điểm trọn vẹn.

Sau bàn thua thứ hai cuối hiệp một, Barca vùng lên mạnh mẽ ở hiệp hai. Pedri sút xa thành bàn ngay đầu hiệp hai. Robert Lewandowski rồi Lamine Yamal lần lượt lập công, giúp đội khách thắng ngược 3-2, và giữ mạch toàn thắng qua hai vòng đầu La Liga mùa này.

Đây là trận đầu tiên kể từ tháng 5/2024 mà trọng tài Hernandez điều khiển Barca. Trước đó, sau El Clasico mùa trước, ông không được phân công bắt thêm trận nào có đội bóng xứ Catalonia.

Hoàng Thông tổng hợp