Trọng tài dancesport Sergejs Sinkins gây sốt với khán giả nhờ phong thái lịch lãm, tại Đại hội Thể thao Thế giới ở Thành Đô, Trung Quốc.

Trọng tài gây sốt vì dung mạo lịch lãm Trọng tài Sergejs Sinkins, 55 tuổi, tại giải đấu ở Tứ Xuyên. Video: Bilibili

Video, ảnh Sergejs Sinkins tại các trận thi đấu cuối tuần qua thu hút hàng chục triệu lượt xem, hàng chục nghìn lượt chia sẻ. Khán giả ví ngoại hình của ông như một loại siêu xe. Họ dùng cụm từ "Ferrari dù có tuổi vẫn là Ferrari", với ý nghĩa khen ngợi hình tượng quý ông thanh lịch, sức hấp dẫn của Sergejs Sinkins.

Trên Hongxing News, Sergejs Sinkins cho biết vô cùng ngạc nhiên khi bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội. Theo ông, dung mạo, dáng vẻ của bản thân hình thành sau nhiều năm luyện nhảy. "Nếu bạn học nhảy từ năm bảy tuổi, xung quanh bạn luôn là các vận động viên trẻ trung, sức sống đó sẽ ảnh hưởng đến con người bạn, làm bạn luôn cảm thấy thanh xuân luôn ở bên", trọng tài nói.

Khán giả vẽ hình ông Sergejs Sinkins. Ảnh: Red Note

Sergejs Sinkins sinh năm 1970 tại Latvia, từ năm 2010, ông giữ vai trò trọng tài tại nhiều cuộc thi nhảy Latin quốc tế. Hiện gia đình ông sống ở Đức, vợ làm việc lĩnh vực làm đẹp, vợ chồng có hai con.

Lần đầu trọng tài công tác ở Trung Quốc, ông cảm ơn sự yêu thích mà fan thể thao dành cho mình. Sergejs Sinkins viết trên trang cá nhân: "Vì sao gọi tôi là Ferrari?", nhận hàng nghìn câu trả lời của khán giả.

Mơ ước của ông là ngày càng nhiều người quan tâm, tham gia dancesport, lan tỏa sức quyến rũ của bộ môn khiêu vũ thể thao.

Đại hội Thể thao Thế giới Thành Đô 2025 diễn ra ngày 7/8-17/8, có sự tham gia của gần 4.000 vận động viên từ 116 quốc gia, vùng lãnh thổ. Đại hội gồm 34 hạng mục thi đấu lớn với 256 bộ môn.

Như Anh (theo Hongxing News)