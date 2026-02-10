Trọng tài bị đánh sau khi cầu hôn bạn trai đồng giới

ĐứcPascal Kaiser, trọng tài nghiệp dư 27 tuổi, bị ba người hành hung sau khi cầu hôn bạn trai trong một trận thuộc giải Bundesliga.

Hôm 31/1, trước giờ bóng lăn trận Cologne - Wolfsburg ở vòng 20 Bundesliga, Kaiser cầu hôn bạn trai đồng giới Moritz. Sau đó, Moritz chấp nhận, nhiều người trong số hơn 50.000 khán giả vỗ tay tán thưởng, còn hình ảnh lan truyền khắp thế giới.

Kaiser quỳ xuống cầu hôn Moritz (ảnh trái) và bị tấn công sau đó hơn một tuần. Ảnh: X

Màn cầu hôn diễn ra trong ngày hội đa dạng thể thao, sự kiện được thiết kế để thúc đẩy sự hòa nhập, chấp nhận và bình đẳng, đồng thời chống lại phân biệt đối xử dựa trên tuổi tác, giới tính, xu hướng tình dục, quốc tịch hoặc tôn giáo.

Sáng kiến hữu hình này cũng là dịp để các đội bóng và CĐV cùng nhau tôn vinh sự đa dạng và tăng cường gắn kết xã hội.

Nhưng sau khoảnh khắc xúc động của Kaiser và Moritz, niềm vui sớm biến thành nỗi buồn. Video màn cầu hôn kích động làn sóng tin nhắn thù hận sau khi xuất hiện trên mạng.

Hôm 7/2, Kaiser bị ba người đàn ông hành hung ngay trong vườn nhà. Trước đó, anh đã nhận được những lời đe dọa có nhắc tới địa chỉ căn nhà. Vụ tấn công khiến Kaiser bị thương ở vùng mắt. Vị trọng tài cho rằng sự cố có liên quan đến lời cầu hôn.

Cảnh sát đang điều tra.

Thanh Quý (theo Marca)