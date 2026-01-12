Trọng tài bị chỉ trích vì nương tay với Real trong trận thua Barca

Trọng tài chính Jose Luis Munuera Montero được cho đã nương tay với những pha phạm lỗi của Real trước Barca, và cho hiệp một diễn ra lố 2 phút so với bù giờ, dẫn tới bàn gỡ 2-2 của Gonzalo Garcia.

Trọng tài Montero trong trận Barca thắng Real 3-2 ở chung kết Siêu Cup Tây Ban Nha 2025 trên sân King Abdullah, Jeddah, Arab Saudi ngày 11/1. Ảnh: EFE

Montero đã quyết định chính xác khi phạt tiền vệ Frenkie de Jong thẻ đỏ trực tiếp vì pha đạp chân vào ống đồng của Kylian Mbappe ở phút 91. Nhưng trong lần thứ ba cầm còi một trận El Clasico, vị trọng tài này vẫn trở thành tâm điểm ở chung kết Siêu Cup Tây Ban Nha trên sân King Abdullah, Jeddah tối 11/1.

Các báo Tây Ban Nha Mundo Deportivo, AS và Marca chỉ ra những quyết định gây tranh cãi, ảnh hưởng trực tiếp đến cục diện trận đấu của Montero. Trọng tài gốc Andalusia này không phạt thẻ vàng hậu vệ trái Alvaro Carreras đến tận phút 82, nương tay với tiền vệ Eduardo Camavinga và không đuổi trung vệ Raul Asencio khỏi sân sau một pha vào bóng nguy hiểm từ phía sau với Pedri.

Carreras dẫm vào chân phải của Yamal ở phút 22. Ảnh chụp màn hình

Phút 22 - khi tỷ số đang là 0-0, Carreras giẫm vào mu bàn chân Lamine Yamal, nhưng trọng tài chỉ thổi phạt trực tiếp mà không rút thẻ. Theo Iturralde - cựu trọng tài hiện làm chuyên gia cho tờ AS, trong những trận cầu thế này, trọng tài có xu hướng bảo thủ khi tỷ số đang hòa 0-0. Còn cựu trọng tài La Liga Alfonso Perez Burrull, hiện là chuyên gia trên báo Marca cho rằng pha vào bóng của Carreras đáng nhận thẻ vàng. "Montero lẽ ra phải rút thẻ ngay, điều trọng tài cần làm là đưa bóng vào cuộc thật nhanh để trận đấu không bị xé vụn", ông Burrull phân tích.

Đến phút 49, Camavinga đốn ngã Yamal. Trọng tài liền cho Barca hưởng lợi thế nhưng sau đó lại "quên" phạt thẻ vàng cảnh cáo cầu thủ người Pháp. Đến phút 53, đến lượt Jude Bellingham phạm lỗi với De Jong ngay sát vùng cấm Real nhưng cũng thoát thẻ. Đây là tình huống Raphinha thực hiện quả đá phạt hàng rào nhưng bóng đi thiếu chính xác.

Ở phút 56, Pedri có bóng trong một pha phản công nhanh của Barca và vượt qua vòng tròn giữa sân. Trung vệ Asencio phạm lỗi từ phía sau bằng một cú đá mạnh vào gầm giày của tiền vệ 23 tuổi. Các cầu thủ Barca phản ứng gay gắt, nhưng trọng tài Montero chỉ rút thẻ vàng.

Asencio đá vào gầm giày của Pedri. Ảnh chụp màn hình

"Nếu rút thẻ đỏ thì cũng không ai có thể phàn nàn, vì đó là cú đá từ phía sau và trong tình trạng người phạm lỗi khả năng tranh chấp bóng", Iturralde nhấn mạnh. Còn Burrull cho rằng nếu tình huống này diễn ra ở La Liga, Asencio chắc chắn nhận thẻ đỏ. "Tôi nghiêng về thẻ đỏ hơn là thẻ vàng", cựu trọng tài 60 tuổi nói. "Dù không phải một pha ngáng chân điển hình nhưng rất khó để định nghĩa xác đáng. Có thể Montero không rút thẻ đỏ vì đây là một trận chung kết, nên có xu hướng nương tay để tránh truất quyền thi đấu của cầu thủ".

Quyết định rút thẻ đỏ duy nhất ở chung kết Siêu Cup Tây Ban Nha của ông Montero diễn ra ở phút 90+1, dành cho De Jong, với một pha vào bóng bằng gầm giày nhắm thẳng vào ống đồng của Mbappe. Pha quay chậm cho thấy mức độ nguy hiểm của tình huống, và các chuyên gia Iturralde, Burrull đều nhận định trọng tài đã xử lý chính xác. Cũng theo luật mới, án treo giò này sẽ được áp dụng cho cả các trận đấu tại La Liga hoặc Cup Nhà Vua sắp tới.

De Jong đạp vào ống đồng của Mbappe ở phút bù thứ nhất hiệp hai. Ảnh chụp màn hình

Ngoài những quyết định thổi phạt chưa thuyết phục hoàn toàn, ông Munuera còn được cho là đã "châm chước" cho hiệp một diễn ra lố thời gian bù giờ, dẫn đến quả phạt góc mà Real gỡ hòa 2-2. Cựu trọng tài Iturralde cho biết: "Ông ấy bù giờ 3 phút, sau hai bàn thắng thì tăng lên thành 5 phút là chính xác, nhưng quả phạt góc dẫn tới bàn thứ ba lại diễn ra ở phút bù giờ thứ sáu.

Cụ thể, khi Vinicius gỡ hòa 1-1 ở phút 46:07, thời điểm này sẽ cộng thêm 1 phút vào quãng thời gian bù giờ 3 phút trước đó, tức đến hết phút 49. Bàn nâng tỷ số 2-1 của Robert Lewandowski ở phút 48:24, hoàn toàn hợp lệ vì vẫn nằm trong khung 4 phút bù giờ được điều chỉnh. Sau đó, phút 50:40, Real gỡ hòa 2-2 từ pha lập công của Gonzalo.

"Mọi thứ lẽ ra phải kết thúc ở phút bù thứ năm, tức sau khi Lewandowski ghi bàn 2-1", Iturralde phân tích. "Quả phạt góc diễn ra ở phút bù giờ thứ 6 là một phút bù thêm do trọng tài tự cho phép nhưng không đúng luật. Bàn thắng của Gonzalo đến khi hiệp đấu lẽ ra đã phải kết thúc".

Bàn của Gonzalo gỡ hòa 2-2 cho Real đến khi hiệp phụ bước sang phút thứ sáu. Ảnh chụp màn hình

Theo thống kê từ Marca, trọng tài Montero trước chung kết Siêu Cup Tây Ban Nha đã cầm còi 22 trận của Real, với 18 chiến thắng (tỷ lệ 80%) dành cho Los Blancos, còn lại là hai hòa và hai thua. Mùa giải này, ông cũng đã cầm còi trong chiến thắng 1-0 của thầy trò Xabi Alonso trước Getafe tại vòng 9 La Liga.

Montero cũng đã bắt chính 28 trận có Barca trong sự nghiệp trước đêm qua. Thành tích của đội bóng xứ Catalonia là 18 thắng (tỷ lệ 64%), 4 hòa và 6 thua, nhận 2 thẻ đỏ. Lần gần nhất Barca thất bại dưới sự cầm cân nảy mực của ông vị trọng tài này là trận thua 3-5 trước Villarreal vào tháng 1/2024.

Hà Phương tổng hợp