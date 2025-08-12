Phát hiện trọng tài đẹp trai chuẩn '9 đầu' khiến mạng xã hôi điên đảo

Tại Thế vận hội 2025 ở Thành Đô xuất hiện vị trọng tài môn khiêu vũ Latin gây sốt nhờ đôi chân dài và khí chất thanh lịch không đùa được.
Ông Sergey Sinkins, 55 tuổi, là trọng tài tại giải khiêu vũ Latin tại Thành Đô. Không ai ngờ giám khảo lại trở thành tâm điểm - với tỷ lệ cơ thể '9 đầu' hoàn hảo cùng khí chất quý tộc đã hot rần rần trên MXH xứ Trung, khiến cư dân mạng trầm trồ khen ngợi.
Cộng đồng mạng Việt Nam cũng không khỏi ngây ngất trước khí chất và tỷ lệ cơ thể như tổng tài bước ra từ manga này.
Mộc Trà (tổng hợp)