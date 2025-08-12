Phát hiện trọng tài đẹp trai chuẩn '9 đầu' khiến mạng xã hôi điên đảo

Cộng động mạng Trung Quốc một phen dậy sóng khi bị thần thái ngút trời và tỷ lệ cơ thể hoàn hảo của vị trọng tài khiêu vũ hút hồn.

Tại Thế vận hội 2025 ở Thành Đô xuất hiện vị trọng tài môn khiêu vũ Latin gây sốt nhờ đôi chân dài và khí chất thanh lịch không đùa được.

Đúng là sự tao nhã không bao giờ lỗi thời, khí chất chẳng bao giờ bị tuổi tác định nghĩa, giống như chiếc Ferrari tuy cũ thì vẫn là Ferrari.

Hóa ra đây là dáng vẻ của nam chính ngôn tình khi về già.

Ông Sergey Sinkins, 55 tuổi, là trọng tài tại giải khiêu vũ Latin tại Thành Đô. Không ai ngờ giám khảo lại trở thành tâm điểm - với tỷ lệ cơ thể '9 đầu' hoàn hảo cùng khí chất quý tộc đã hot rần rần trên MXH xứ Trung, khiến cư dân mạng trầm trồ khen ngợi.

Ông Sergey Sinkins.

Tỷ lệ cơ thể '9 đầu' hoàn hảo.

Khí chất quý tộc.

Cộng đồng mạng Việt Nam cũng không khỏi ngây ngất trước khí chất và tỷ lệ cơ thể như tổng tài bước ra từ manga này.

Trọng tài '9 đầu' gây bão mạng xã hội xứ Trung

