Trông nhà cho người giàu được ví như kỳ nghỉ miễn phí

Dành một tháng trông coi điền trang xa hoa ở vùng nông thôn Scotland, Nicole nhận ra mình được tận hưởng chuyến nghỉ giá 4.000 USD miễn phí.

Nicole Miller, 56 tuổi, đến từ Berkshire (Anh), nhận trông coi điền trang gồm ba bất động sản tại Scotland hồi tháng 2. Sau một tháng làm việc, cô nhận ra mình hầu như chẳng phải làm gì ngoài việc tận hưởng khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, những ngọn đồi trập trùng cùng hồ nước trong xanh.

"Có lẽ tôi là người may mắn nhất hành tinh, cảm giác ai đó vừa cho tôi một kỳ nghỉ trị giá 4.000 USD miễn phí", cô nói.

Trên khu đất rộng lớn của điền trang là một căn biệt thự "lộng lẫy, đồ sộ" theo lời Nicole, kế bên có hai ngôi nhà nhỏ. Nicole lần đầu được ở trong ngôi nhà sang trọng, các phòng rộng rãi và khu đại sảnh "đẹp tuyệt vời".

Nicole tại điền trang ở Scotland. Ảnh: Mirror

Trong khi người chủ giàu có đi vắng, nhiệm vụ của Nicole là đảm bảo "ngôi nhà của họ được an toàn". Cô cho biết mình còn không phải lên khu biệt thự chính, chỉ cần đỗ xe phía trước để ai vô tình đi lạc biết có người ở nhà.

Nicole dành cả ngày làm việc từ xa trong phòng ăn lớn nhìn ra thung lũng Glen hùng vĩ. Buổi tối, cô thư giãn với một cuốn sách hay và ngủ thỏa thích tới sáng, không cần báo thức.

Khi thức dậy, cô đi dạo, ngắm nhìn động vật hoang dã - chim, sóc, thậm chí cả đàn hươu lớn. Nicole nhanh chóng quen với nhịp sống thư thái này. Cô còn mang theo máy ép trái cây, xay sinh tố, làm bánh mì, nồi nấu chậm. Khó khăn duy nhất là siêu thị cách điền trang khoảng một giờ lái xe nhưng nếu không cần mua nhiều đồ, Nicole sẽ tới bách hóa nhỏ cách đó khoảng 20 phút.

Cuối tuần, cô khám phá khu vực xung quanh, tận hưởng cảnh quan và địa hình đồi núi của cao nguyên Scotland. Cô cũng đi thăm các lâu đài lịch sử gần đó và đến bãi biển Sanna với cát trắng tinh và làn nước xanh ngọc bích.

Khung cảnh xung quanh điền trang Nicole trông coi. Ảnh: Mirror

"Tôi thậm chí không muốn về nhà, cảm giác như mình là người duy nhất trên Trái Đất", cô nói. Thỉnh thoảng, một số người chăm sóc điền trang cũng tới nhưng rời đi ngay sau khi xong việc, để lại Nicole với không gian yên tĩnh tuyệt đối - thậm chí không có tiếng cọt kẹt.

Kết thúc "kỳ nghỉ", Nicole nhận ra cuộc sống lâu nay luôn trong nhịp độ gấp gáp. Khoảng thời gian vừa qua đã giúp cô sống chậm lại, tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên. Cô muốn quay lại Scotland trong tương lai và mua một ngôi nhà nhỏ tại nơi hẻo lánh.

Nghề trông nhà đã tồn tại từ lâu, phát triển mạnh mẽ thông qua các nền tảng như TrustedHousesitters, Nomador hay HouseSit Match. Theo các báo cáo từ Forbes và Business Insider, đây là hình thức trao đổi dựa trên sự tin tưởng - chủ nhà nhờ khách trông coi tài sản hoặc thú cưng để yên tâm đi vắng, khách sẽ lưu trú miễn phí, từ căn hộ đô thị đến các biệt thự xa hoa.

Công việc này bùng nổ sau đại dịch nhờ sự lên ngôi của xu hướng làm từ xa, cho phép mọi người thay đổi không gian sống liên tục mà không tốn chi phí thuê nhà. Tại Anh và Mỹ, đây cũng được xem là một phương thức bảo hiểm tài sản không chính thức vì các ngôi nhà có người ở sẽ ít nguy cơ bị trộm cắp hoặc gặp sự cố kỹ thuật hơn so với nhà để trống.

Hoài Anh (Theo Mirror, Insider)