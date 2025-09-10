Mẹ chỉ lo cho con trai, bỏ mặc con gái để tôi lo

Mẹ sẵn sàng bỏ ra đống tiền để mua cho em trai học cấp hai của tôi laptop mới, còn em gái học đại học phải dùng laptop cũ.

Tôi sinh ra trong gia đình bình thường, bố mẹ làm công ăn lương không dư dả nhiều. Ngoài ra, bố mẹ tôi dư một miếng đất cùng một số tiền tiết kiệm nhưng lúc nào cũng than với tôi không có tiền. Hiện tại bố tôi tạm thất nghiệp, thu nhập chỉ có từ mẹ tôi. Mẹ tôi sinh ba con gái, một con trai. Tôi tốt nghiệp được hai năm, tự lo cho mình kể từ năm thứ hai đại học. Đi làm được hai năm, tôi kinh doanh riêng được hai tháng.

Lúc tôi còn làm ở công ty, vì thu nhập khá tốt nên lúc em gái vào học, tôi lo cho em gái cả tiền ăn tiền ở tới thời điểm này. Tuy nhiên gần đây tôi kinh doanh riêng và cần nhiều tiền vốn để đầu tư hơn nên thực sự muốn mẹ hỗ trợ em gái. Ấy vậy mà mỗi khi tôi nhắc đến chuyện tiền ăn ở của em gái, mẹ nói như thể đó là trách nhiệm của tôi. Mẹ còn nói lúc nào gọi cũng nhắc chuyện tiền, có giỏi thì em gái tôi qua nhà cậu mợ ở, khỏi liên quan đến tôi. Mẹ đã nói như vậy mấy lần và cúp máy ngang khiến tôi không biết nói gì thêm.

Tôi rất buồn với thái độ của mẹ. Tại sao việc nuôi con của mẹ mà mẹ lại đẩy hết cho tôi và coi như điều hiển nhiên. Mẹ không động viên được câu nào lại còn chì chiết tôi. Tôi có thể cho em tiền ở nhưng chỉ muốn ít nhất mẹ cũng hỗ trợ em tiền ăn. Mình tôi ở thành phố, nếu tính một người thôi, mỗi tháng đã tới 4-5 triệu rồi, lo cho em nữa là lên tới 8-10 triệu mỗi tháng. Tôi thực sự không dư dả, đặc biệt là trong hoàn cảnh cần tiền để xoay vốn như bây giờ. Nếu nói thẳng với mẹ, chắc chắn tôi sẽ bị gán mác ích kỷ, nhưng tôi biết rõ trách nhiệm nuôi con là của bố mẹ, chẳng anh chị nào có trách nhiệm phải nuôi em hết. Tôi sẵn sàng giúp em trả tiền nhà vì em cũng giúp tôi một số việc trong kinh doanh.

Đáng nói hơn, mẹ sẵn sàng bỏ ra đống tiền để mua cho em trai học cấp hai của tôi laptop mới, còn em gái học đại học phải dùng laptop cũ. Tôi biết rõ mẹ trọng nam kinh nữ thế nào. Tôi biết giờ mình hay mẹ đều có khó khăn. Mẹ phải lo cho hai đứa em nhưng ít nhất tôi muốn bà hỗ trợ em thứ hai đang ở với tôi chút ít vì tôi cũng đang khó khăn chứ cũng không dư dả gì. Tôi sẽ lựa lời nói với mẹ, dù bà ấy có muốn hiểu hay không, chỉ là tôi muốn lên đây chia sẻ để mong các phụ huynh có thể hiểu được nỗi lòng của những đứa con cả. Nếu được nhận góp ý cách chia sẻ như thế nào cho mẹ hiểu được, tôi rất sẵn lòng lắng nghe và xin cảm ơn.

Như Quỳnh