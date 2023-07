Trong mắt chồng, tôi không biết giận dỗi, cáu gắt

Đọc bài "Cô vợ nhõng nhẽo có tin vui, tôi càng chiều hơn", tôi liên tưởng đến vợ chồng mình.

Tôi cũng là một cô vợ nhõng nhẽo chính hiệu, được chồng chiều, nhiều lúc cũng muốn khoe nhưng tuyệt nhiên không đăng lên mạng xã hội, vì không muốn "ồn ào". Tôi cũng như vợ tác giả, ngày nào cũng bắt chồng nói mấy câu ngôn tình. Thực ra, chồng không phải người quen nói những lời có cánh nhưng vì "vợ anh vui thì mấy câu này sợ gì anh không nói", nên giờ "hắn" hình thành thói quen nói câu yêu thương vợ mỗi ngày. Tất nhiên tôi cũng nói thế với chồng.

Đánh giá khách quan, người may mắn mới lấy được anh, và tôi đang là người may mắn ấy. Chồng chăm chỉ, phấn đấu trong công việc. Tôi là đầu bếp chính nhưng chồng chưa bao giờ nề hà việc gì dù là lau nhà, rửa bát. Thậm chí từ khi quen nhau, việc cắt móng tay cho tôi cũng là của anh. Anh tôn trọng và đối xử với bố mẹ hai bên như nhau, chưa bao giờ vì stress công việc mà to tiếng với tôi. Chúng tôi có những cái nhìn về cuộc sống giống nhau nên hầu như chưa từng cãi vã.

Một đôi lần chồng nổi cáu, tôi chỉ lại gần, ôm anh vào lòng. Chồng thi thoảng bảo: "Lạ nhỉ, sao vợ chẳng biết dỗi, chẳng cáu gắt với anh bao giờ". Chồng ngốc, không phải em không biết dỗi, mà dỗi thì mệt lắm, còn nói ra suy nghĩ của mình cho người ta hiểu sẽ đỡ mệt hơn.

Chúng tôi: một đứa 34, một đứa 35 tuổi rồi nhưng lúc nào cũng nhí nhố, chọc cười nhau nên cuộc sống đang trôi đi thật êm đềm. Hy vọng đến năm 80 tuổi vẫn thấy cuộc sống êm đềm như vậy. Mai là sinh nhật chồng rồi, chúc mừng sinh nhật "người ta" nhé.

Thủy Nhi

