Trong lúc chờ phôi biển số có thể in biển tạm bằng giấy?

Tôi mua ôtô đã làm đầy đủ thủ tục, đã được cấp Giấy đăng ký xe từ ngày 31/7 đến nay vẫn chưa được cấp biển số. (Quang Minh)

Cơ quan đăng ký hẹn 10-15 ngày sẽ có biển số, tôi đã đến hỏi nhiều lần nhưng đơn vị này trả lời hiện trên tỉnh hết phôi chờ Bộ Công An cấp. Tính đến nay đã 25 ngày (hôm nay 25/8).

Tôi hỏi khi nào có thì nhận được câu trả lời là không biết được, chờ Bộ cấp. Xin hỏi, tôi có thể làm biển tạm bằng giấy in ra để chạy xe hay không? (vì lỗi này không phải lỗi người dân như tôi, tôi đã nộp thuế và làm mọi thủ tục đầy đủ hết tại cơ quan chức năng cấp xã).

Hiện không biết bao giờ mới có biển số nên không biết bao giờ tôi mới được sử dụng xe. Tôi mong được giải đáp, hết sức cảm ơn.