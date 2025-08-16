Trong lúc bế tắc vì biết vợ đặt vòng tránh thai, tôi gặp lại người cũ

Tại sao cùng là phụ nữ nhưng giữa vợ và cô ấy lại có cách sống và sinh hoạt trái nhau hoàn toàn đến vậy?

Tôi 37 tuổi, vợ nhỏ hơn hai tuổi, lấy nhau hai năm nhưng em vẫn chưa chịu sinh con. Tôi gặp em vào một lần đi công tác về miền Tây, lúc đó em cũng về nhà chơi, nên bạn tôi giới thiệu. Khi về thành phố, tôi và em gặp nhau nhiều hơn. Em lầm lỡ năm 16 tuổi, có đứa con sống và học ở quê. Trước em phụ quán cà phê, sau tôi đóng tiền cho em đi xuất khẩu lao động, để khi em về mẹ tôi không cấm cảng chuyện chúng tôi đến với nhau. Mẹ lấy lý do vì em đã có con, không có công việc đàng hoàng như dòng họ tôi từ xưa đến giờ. Em thích sơn móng tay móng chân lòe lẹt vì sống theo phong cách hiện đại. Trong thời gian em đi xuất khẩu, vì gia đình cấm đoán nên tôi khóa trang cá nhân. Tôi chỉ dùng một tài khoản giả để kết bạn và trò chuyện với em, không muốn bị gia đình soi mói. Mẹ thấy tôi sống khép kín hơn nên làm mai cho tôi mối này đến mối khác. Tôi đều từ chối vì đã hứa hẹn với em.

Rồi tôi gặp người con gái khác, kém 8 tuổi, qua mai mối của một dì bà con xa ở quê, biết rõ về cô ấy và gia đình. Ban đầu dì nói về cô ấy quá hoàn hảo, tôi cứ nghĩ do dì muốn làm mai và mẹ cũng muốn tôi có vợ nên mới nói thế, vì vậy tôi không mấy quan tâm. Mẹ đòi sống đòi chết vì tôi đã 33 tuổi nhưng không chịu quen ai, cuối cùng tôi cùng gia đình cũng đến nhà cô ấy. Ban đầu cô ấy không chịu chuyện sắp đặt của nhà tôi, mãi sau mới chịu. Rồi qua thời gian tiếp xúc, tôi mới thấy là lời dì nói về cô ấy và gia đình là thật. Tôi ngạc nhiên khi cô gái có vẻ ngoài khá xinh xắn, dịu hiền mà lại chưa có bạn trai, gia đình còn khá giả so với ở quê. Ngoài thời gian làm chính, cô ấy còn làm thêm buổi tối để gửi tiền về cho ba mẹ vui (mặc dù nhà không cần).

Tôi còn tình cờ biết thêm, cô ấy hay lên chùa vào cuối tuần để phụ giúp nhà chùa, tham gia mấy chuyến từ thiện lên vùng cao. Từ lúc biết cô ấy (người con gái này không biết tôi có trang cá nhân của cô ấy), tôi hay vào xem cuộc sống và cách sinh hoạt. Sau năm rưỡi tiếp xúc, cô ấy có cảm tình với tôi vì vẻ ngoài lạnh lùng và không làm phiền cuộc sống của cô ấy như bao người theo đuổi khác. Đúng lúc đó, bạn gái tôi sắp về nước, tôi đành từ chối người con gái kia và tuyệt nhiên không hề liên lạc lại lần nào. Thi thoảng tôi thấy cô ấy thay avatar, đăng những dòng trạng thái buồn vu vơ. Hai năm trôi qua sau đó, cô ấy vẫn đi về lẻ bóng.

Nói về bạn gái tôi, sau gần 8 năm, mẹ đã chấp nhận cho tôi cưới em. Lấy nhau về, chúng tôi thật sự rất hạnh phúc, cuối cùng cũng được công khai gần nhau. Biết mẹ không vui khi tôi lấy vợ nên tôi đã sang tên hai căn nhà của mình cho mẹ, giữ lại một căn nhà ở chợ cho tiện sinh hoạt. Từ khi lấy vợ, em tiếp tục ăn diện, làm nhiều tiêu nhiều, làm ít tiêu ít. Hai năm trôi qua nhưng tôi không mua được thêm tài sản gì như trước, mẹ càng khó chịu. Mỗi lần về nhà bà con, mẹ lại hay nhắc đến chuyện vợ tôi.

Điều đáng nói là tôi phát hiện ra vợ đặt vòng tránh thai vì không muốn có con. Tôi đã phân tích cho vợ hiểu rằng tôi lớn tuổi rồi, rất mong có con, mẹ cũng mong ngóng cháu. Vợ bảo sợ sinh con ra sẽ không thương đứa con đầu của em. Nay tôi vào một trang trên mạng xã hội, vô tình thấy nick comment ở dưới bài khen ngợi một em bé, tôi thật sự muốn nhắn tin hỏi thăm cô ấy nhưng rồi lại thôi. Tại sao cùng là phụ nữ nhưng giữa vợ và cô ấy lại có cách sống và sinh hoạt trái nhau hoàn toàn đến vậy? Tôi thật sự rất bế tắc, mong mọi người cho lời khuyên để nhẹ lòng.

Quang Chiến