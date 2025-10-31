Trọng Hoàng bị giẫm rách tai ở V-League

Hà TĩnhNguyễn Trọng Hoàng không may bị tiền vệ nhập tịch Đỗ Hoàng Hên giẫm vào tai trong trận Hà Tĩnh thắng Hà Nội FC 2-1 ở vòng 9 V-League 2025-2026, tối 31/10.

Phút 54, trận đấu trên sân Hà Tĩnh, Trọng Hoàng bị Hoàng Hên truy cản ở giữa sân. Đội trưởng Hà Tĩnh ngã ra, còn tiền vệ của Hà Nội mất trụ nên vô tình giẫm trúng tai trái, khiến Trọng Hoàng chảy máu.

Nhân viên y tế sau đó phải vào sân cầm máu rồi quấn băng quanh đầu và tai cho tiền vệ sinh năm 1989. Hoàng Hên tỏ ra hối tiếc, chủ động xin lỗi. Trọng Hoàng thì nén đau thi đấu đến hết trận, rồi mới đến bệnh viện để khâu vết rách.

Đỗ Hoàng Hên (trái) bắt tay xin lỗi sau khi vô tình giẫm làm rách tai Nguyễn Trọng Hoàng (áo đỏ giữa) trong trận Hà Tĩnh thắng Hà Nội FC 2-1 ở vòng 9 V-League 2025-2026, trên sân Hà Tĩnh, ngày 31/10/2025. Ảnh: Xuân Thủy

Trọng Hoàng, 36 tuổi, được các đồng đội đặt biệt danh là Hoàng "bò" nhờ thể lực sung mãn và thi đấu quyết liệt. Anh sinh tại Hà Tĩnh nhưng trưởng thành từ lò đào tạo trẻ SLNA rồi được đôn lên đội một thi đấu ở V-League 2007. Sau 20 mùa giải, Trọng Hoàng đã chơi hơn 350 trận cho SLNA, Bình Dương, Thanh Hóa, Viettel (nay là Thể Công Viettel) và Hà Tĩnh.

Ở cấp CLB, anh giành bốn chức vô địch V-League 2011, 2014, 2015 và 2020, bên cạnh hai Cup Quốc gia (2010, 2015) và ba Siêu cup QG (2011, 2014, 2015).

Riêng tại V-League 2025-2026, Trọng Hoàng thi đấu cả 9 trận từ đầu mùa, với bốn trận trọn vẹn. Anh góp phần giúp Hà Tĩnh gây bất ngờ khi đang đứng thứ sáu V-League với 12 điểm, xếp trên những ứng viên vô địch như Hà Nội FC, Nam Định.

Ở cấp đội tuyển, Trọng Hoàng đã chơi 73 trận – xếp thứ ba sau Lê Công Vinh (83 trận), Phạm Thành Lương (78 trận) và ngang bằng Nguyễn Minh Phương, và ghi được 12 bàn. Anh luôn nằm trong danh sách của các đời HLV từ Calisto đến Phan Thanh Hùng, Toshiya Miura, Nguyễn Hữu Thắng và Park Hang-seo, giành chức vô địch AFF Cup 2018 (nay là ASEAN Cup), vào tứ kết Asian Cup 2019 và vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Trọng Hoàng còn được điền tên vào suất quá tuổi tham dự SEA Games 2019 và giúp U23 Việt Nam lần đầu tiên giành HC vàng.

Trọng Hoàng quyết định giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế sau trận giao hữu Việt Nam thắng Borussia Dortmund 2-1, vào ngày 30/11/2022. Khi đó, anh cảm thấy thể trạng còn sung mãn để phục vụ đội tuyển, đặc biệt sau khi điều trị chứng thoát vị đĩa đệm từ tháng 9/2021.

HLV Hà Nội FC Harry Kewell (phải) chỉ đạo trong trận thua Hà Tĩnh 1-2 ở vòng 9 V-League 2025-2026. Ảnh: Xuân Thủy

Trên sân nhà, Hà Tĩnh có bàn mở tỷ số ở phút 41 nhờ công tiền vệ Việt kiều Nga Lê Viktor. Đến phút 46, Hoàng Hên treo bóng cho Nguyễn Văn Quyết đánh đầu gỡ hòa cho Hà Nội. Đến phút 69, Viktor đánh đầu dội cột trái từ quả đá phạt, sau đó Nguyễn Thành Chung phá bóng trúng Nguyễn Công Nhật thành bàn phản lưới.

Những trận mưa ngắt quãng trên sân Hà Tĩnh cũng góp phần giúp chủ nhà bảo toàn tỷ số, khi đối thủ không thể luân chuyển bóng dễ dàng. Sức ép ở những phút cuối lớn nhưng họ vẫn đứng vững để bảo toàn chiến thắng thứ ba từ đầu mùa, đồng thời khiến Hà Nội thua trận thứ hai dưới thời HLV Harry Kewell.

Mưa lớn cũng ảnh hưởng đến trận Công an Hà Nội (CAHN) tiếp PVF-CAND trên sân Hàng Đẫy. Phải đến phút 76, Alan Sebastiao mới mở tỷ số trên chấm phạt đền. Trước đó, hai cầu thủ PVF-CAND cùng phạm lỗi với Cao Pendant Quang Vinh và Hugo Gomes trong vòng cấm, ở tình huống đá phạt. Đến phút bù thứ bảy, Trần Đình Tiến đá bồi xỏ háng Đỗ Sỹ Huy ấn định chiến thắng 2-0.

CAHN có chiến thắng thứ hai liên tiếp tại derby ngành công an. Ở vòng 8, đội thắng Công an TP HCM 1-0 dù sớm phải thi đấu với 10 người trên sân Hàng Đẫy. Thầy trò Mano Polking có 20 điểm như Ninh Bình, nhưng xếp nhì V-League do kém hiệu số bàn thắng bại (+11 so với +13).

Đội hình xuất phát

Hà Tĩnh: Thanh Tùng, Bùi Duy Thường, Helerson, Vũ Viết Triều, Huỳnh Tấn Tài, Mạnh Hưng, Trọng Hoàng, Joseph Onoja, Lê Viktor, Nguyễn Hoàng Trung Nguyên, Charles Atshimene

Hà Nội FC: Quan Văn Chuẩn, Đỗ Duy Mạnh, Phạm Xuân Mạnh, Thành Chung, Công Nhật, Adriel Tadeu, Maranhao, Đỗ Hoàng Hên, Đỗ Hùng Dũng, Phạm Tuấn Hải, Daniel Passira.

Hiếu Lương