Trọng Hiếu ra MV cảm hứng manga

Trọng Hiếu trở lại âm nhạc qua MV "Thú vị hơn vậy", nội dung và tạo hình lấy cảm hứng từ truyện tranh Nhật Bản.

MV "Thú vị hơn vậy" - Trọng Hiếu MV "Thú vị hơn vậy" của Trọng Hiếu, phát hành tối 9/8. Video: Nhân vật cung cấp

Trọng Hiếu nói: "Đây là dự án tôi đầu tư lớn nhất suốt bảy năm theo đuổi nghệ thuật. Tôi quyết định đầu tư lớn bởi hứng thú với ca khúc, concept".

Nhạc phẩm mang phong cách sôi động do Khắc Hưng sáng tác. Alex Fox - giám đốc sáng tạo trong nước - lấy cảm hứng từ một số truyện tranh Nhật, trong đó có nhân vật Giorno Giovanna của JoJo's Bizarre Adventure: Golden Wind (Hirohiko Araki). MV nói về chàng trai cố biến bản thân thành nhiều phiên bản để "cưa đổ" cô gái. Cuối cùng, con người thật là chìa khóa giúp anh chinh phục nửa kia.

Trọng Hiếu hóa thân thành gangster đỏ ngốc nghếch, gangster đen ngầu, chàng bồi bàn dễ thương, dancer. Nhân vật bạch tuộc xanh bí ẩn cuối MV là cú twist tạo điểm nhấn.

Trọng Hiếu mời fashionista Quỳnh Anh Shyn làm nữ chính trong MV. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Stylist Nam Phùng, chuyên gia trang điểm Đặng Trí Viễn góp phần làm bật tinh thần MV. Trọng Hiếu diện các bộ crop top chất liệu da, phần ngực khoét hình trái tim, để tóc mái retro hay kiểu hai sừng dị hợm. Riêng nhân vật bạch tuộc xanh, Trọng Hiếu mất sáu tiếng hóa trang cùng nghệ sĩ trang điểm hiệu ứng hàng đầu Việt Nam - Kim B.

Về lý do không ra nhạc thời gian qua, Trọng Hiếu cho biết một phần do Covid-19, phần do anh về Đức để bên cạnh mẹ, sau khi bố qua đời. Thời gian rảnh anh vẫn sáng tác, thực hiện các video âm nhạc và nhảy trên trang cá nhân. Khi về nước vào đầu năm, Trọng Hiếu bắt tay làm dự án.

Trọng Hiếu sinh năm 1992, lớn lên ở Đức. Năm 2015, anh về nước tham gia cuộc thi Vietnam Idol và đoạt giải quán quân. Bước đệm giúp ca sĩ hoạt động sôi nổi, ghi dấu ấn với loạt ca khúc Con đường tôi, Anh đổ rồi đấy, Vẽ thế giới... Nhiều tháng qua, anh gây chú ý khi làm đội trưởng chương trình thực tế Street dance Vietnam mùa đầu tiên.

Tân Cao