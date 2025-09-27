Trọng Hiếu nhớ bố trong E.P 'Kho báu'

Ca sĩ (S)Trong Trọng Hiếu hồi tưởng kỷ niệm về người bố đã qua đời, nguồn cảm hứng để anh hát nhạc phẩm "Máy bay giấy", "Có quá trễ".

Anh phát hành E.P (album với thời lượng ngắn) dịp kỷ niệm chặng đường 10 năm ca hát. Trọng Hiếu đặt tình cảm gia đình và tình yêu trong năm nhạc phẩm kết hợp nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, TDK.

Trọng Hiếu khóc khi hát "Máy bay giấy"

Hát Có quá trễ, Máy bay giấy với màu sắc ballad, Trọng Hiếu hồi tưởng về bố - ông Nguyễn Chí Trung, người qua đời năm 2021. Ông Trung từng đồng hành con trong giai đoạn đầu sự nghiệp, truyền cảm hứng về tình yêu âm nhạc, cuộc sống cho Trọng Hiếu.

Anh cho biết sinh thời bố thích đi ra ngoài ăn uống cùng con trai nhưng Trọng Hiếu muốn tiết kiệm, thấy tiếc tiền nên chọn ở nhà. Đến lúc một mình đối diện nỗi cô đơn, anh tiếc nuối vì từng không trân trọng giây phút bên người thân.

Trọng Hiếu kể kỷ niệm với bố trong quá khứ và hát "Có quá trễ"

Ca sĩ kể, Máy bay giấy ra đời trong khoảng thời gian bố vừa qua đời. Anh viết ca khúc với tâm trạng tồi tệ. Gần đây, khi nghe lại, anh quyết định sửa ca khúc theo hướng bình yên bởi tin rằng ở thế giới bên kia, bố muốn nghe giai điệu lạc quan thay vì đau buồn.

Anh tự nhận sau bốn năm mới nguôi ngoai nỗi đau không còn bố bên cạnh. Hiện anh lạc quan trước mọi việc, cố gắng làm điểm tựa cho mẹ. Hiện mỗi khi buồn, Trọng Hiếu chỉ cần ôm bạn bè, đồng nghiệp hoặc gấp một chiếc máy bay giấy rồi phóng lên bầu trời, sẽ thấy tâm hồn trở nên nhẹ nhàng.

MV "Kho báu" của (S)Trong Trọng Hiếu phát hành hồi tháng 7, đạt gần 20 triệu view trên YouTube.

Hát về tình yêu lứa đôi trong Kho báu, Sad nhân, Trả chìa khóa, Trọng Hiếu không ngại nhắc đến các mối tình đã qua. Anh tự nhận có lúc yêu hồn nhiên, khi đắm say đến mức mù quáng, để rồi bị tổn thương. Sau tất cả, ca sĩ vẫn tin sự chân thành sẽ luôn được đền đáp, hạnh phúc sẽ đến trong tương lai.

Ở chặng mới của sự nghiệp, Trọng Hiếu nhìn nhận cần cho khán giả thấy sự khác biệt. 10 năm qua, anh chọn mục tiêu khẳng định mình là ca sĩ trình diễn, có thể hát kết hợp vũ đạo trên sân khấu.

Dịp này, Trọng Hiếu còn thực hiện thêm liveshow đầu tay mang tên "(S)Trong 'Dị Kiều' Show: Giữa những trời sao", vào ngày 18/10 ở TP HCM. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Anh tên đầy đủ Nguyễn Trọng Hiếu, 33 tuổi, lớn lên ở Đức trước khi về Việt Nam tham gia cuộc thi Vietnam Idol 2015, đoạt quán quân. Anh có các ca khúc nổi bật như Con đường tôi, I’m Sorry Babe (Khắc Hưng), Anh đổ rồi đấy, Vẽ thế giới (do anh sáng tác). Tháng 3/2023, ca sĩ tham gia sân chơi Eurovision Song Contest (cuộc thi Ca khúc Truyền hình châu Âu), xếp hạng ba.

Năm 2024, Trọng Hiếu gây chú ý tại show âm nhạc Anh trai vượt ngàn chông gai, vào đến chung kết, nằm trong đội hình Gia tộc toàn năng. Gần đây, anh đổi nghệ danh bằng cách chọn gắn thêm chữ "S" để khẳng định nguồn gốc, tình yêu dành cho quê hương, kết hợp chữ "Strong" trong tiếng Anh, thể hiện tinh thần mạnh mẽ.

