Trọng Hiếu muốn truyền năng lượng, lạc quan qua âm nhạc

Ca sĩ Trọng Hiếu cho biết muốn truyền năng lượng, sự tích cực đến khán giả qua các sản phẩm âm nhạc.

Những ngày cuối tháng 8, Trọng Hiếu bận rộn luyện thanh nhạc, vũ đạo, lên ý tưởng cho sản phẩm âm nhạc tiếp theo và tương tác với khán giả qua mạng xã hội. Anh cho biết vui khi nhận những tin nhắn ủng hộ từ fan. Đa số nói được tiếp thêm năng lượng giữa thời dịch nhờ âm nhạc của anh, trong đó có MV Đập vỡ tim anh cho rồi.

MV 'Đập vỡ tim anh cho rồi' Trọng Hiếu MV "Đập vỡ tim anh cho rồi".

MV ra mắt hôm 20/8, thu hút nhiều lượt xem trên YouTube. Nhiều khán giả nhận xét ý tưởng mới lạ, lời nhạc dễ nhớ và tiết tấu sôi động. Ca sĩ hóa chàng trai phóng khoáng, tự tin nhưng bị từ chối lời tỏ tình. Anh không tỏ ra buồn bã, chán nản hay tức tối. Thậm chí khi biết bị đùa giỡn, chàng trai vẫn chiều cô gái, làm nhiều điều cô thích và bình thường hóa mọi vệc.

Ca sĩ cho hay không gặp khó khăn khi "thai nghén", sáng tạo concept cho mọi MV. "Mọi ý tưởng đến một cách tự nhiên, được nuôi dưỡng từ kinh nghiệm và trải nghiệm mỗi ngày chứ không phải kết quả của vài phút xuất thần". Nội dung MV cũng là câu chuyện thực tế của anh. "Tôi phải lòng một cô gái nhưng người này lập lờ nước đôi. Tôi muốn trắng đen rõ ràng nhưng cô ấy cứ màu ghi, khiến tôi chờ đợi quá lâu. Giờ mỗi người một ngả, tôi vẫn cảm ơn vì nhờ cô ấy tôi sáng tác được hai ca khúc. MV còn lại sẽ sớm ra mắt", anh nói.

Trọng Hiếu được khán giả khen cá tính, vui nhộn trong MV về đề tài tình yêu.

Ngoài Đập vỡ tim anh cho rồi, trong năm nay, anh còn cho ra mắt 6 sản phẩm âm nhạc, kèm theo các bản acoustic và remix để phục vụ nhu cầu thưởng thức nhạc của công chúng. Ca sĩ mong mọi người sẽ có thêm năng lượng tích cực và cảm hứng.

Trước câu hỏi "chất lượng các MV có đảm bảo khi ra mắt dồn dập", ca sĩ nói việc sáng tạo không thể đánh giá bằng thời gian. Thời gian ngắn cảm xúc thường thăng hoa, tăng độ tập trung và hiệu quả làm việc hơn là kéo dài. Anh lý giải ý tưởng có thể đến bất cứ khi nào miễn là nghệ sĩ tập trung.

"Ra MV mỗi tháng không có nghĩa tôi chỉ dành ít ngày chuẩn bị. Ngược lại, hầu hết ca khúc tôi đã sáng tác, dành tâm huyết từ trước đó cả năm. Tất cả là những tác phẩm tôi tâm đắc. Đặc biệt, âm nhạc thể hiện con người và cảm xúc tôi, vì thếtôi tin rằng khán giả sẽ không chán hay ngợp khi cảm nhận. Ngược lại, họ sẽ đồng hành với tôi ở mọi khía cạnh", anh nói.

Theo Trọng Hiếu, khi hạn chế ra ngoài vì Covid-19, anh có thêm thời gian tập hát, nhảy, tăng kỹ năng sáng tác và hoàn thiện bản thân. Một ngày anh dậy từ 6h sáng, đánh đàn, tập thể dục, đi bơi, ăn sáng, sau đó sáng tác nhạc trong ba tiếng. Buổi chiều anh tập nhảy hai tiếng, tối đến sẽ tập hát và cập nhật thông tin, giao lưu khán giả. Cuối tuần, anh thêm chơi các môn thể thao vận động nhiều như cầu lông, tennis.

Để duy trì năng lượng và sáng tạo mỗi ngày, anh luôn tìm điều mới mẻ, thực hiện những chuyện trước đây không nghĩ bản thân sẽ làm được. Anh thích du lịch, trải nghiệm nhiều nền văn hóa, làm quen với người mới... Thời gian này không thể du hý, ca sĩ dành mọi quan tâm cho người thân, bạn bè và fan. Trò chuyện sâu hơn khiến anh nhìn ra nhiều điều thú vị mà trước đây không thấy, từ đó có thêm chất liệu sáng tác.

"Quan sát cuộc sống và chuyển động xung quanh giúp khơi nguồn sáng tạo. Bạn có thể cảm nhận trực tiếp bằng các giác quan, qua mạng xã hội, diễn đàn hay báo chí. Với tôi, sự chuyển động này là không ngừng và không bao giờ chán", anh nói.

Trọng Hiếu cho biết mục tiêu lớn nhất của anh là mang tới niềm vui và năng lượng tích cực cho mọi người.

Trọng Hiếu hướng tới phụ nữ, trẻ em trong các hoạt động âm nhạc và đời thường. Anh tin rằng tuổi thơ sẽ định hình con người và tính cách. Ca sĩ lớn lên trong trại tị nạn. Căn nhà nhỏ khi ấy có hai phòng, phòng bé hơn của gia đình khác, cả nhà anh ở phòng lớn hơn một chút. Chiếc giường chỉ đủ cho ba người, ngoài hai chị em Trọng Hiếu, bố mẹ anh phải thay nhau ngủ trên ghế.

Hoàn cảnh sống thiếu thốn càng gắt kết tình thân. Anh nói bản thân rất "giàu" - giàu tình yêu từ bố mẹ và chị gái. Mỗi lần nhắc lại kỷ niệm, anh hạnh phúc và thấy may mắn được học tập, theo đuổi giấc mơ ca hát.

"Ở đâu cũng vậy, trẻ em nên được sống đúng tuổi thơ, hồn nhiên, không cần lo lắng làm thế nào để sống sót ngày mai; sẽ ăn gì hay kiếm tiền ra sao... Điều các em cần quan tâm là mai học gì ở trường; khi nào được chơi với bố mẹ và các bạn. Dù hoàn cảnh nào, các em cần có quyền, trách nhiệm và cơ hội theo đuổi ước mơ", anh nói.

Trong MV Vì chúng ta yêu, Under the same sky... Trọng Hiếu kết hợp với các tài năng trẻ trong nước và quốc tế nhằm truyền đi thông điệp ý nghĩa cũng như quyên góp cho trẻ Việt Nam lẫn thế giới. Anh còn đồng hành với UNICEF, UNESCO, UN Women trong nhiều hoạt động gồm: đại sứ cho chiến dịch "Trái tim xanh", chiến dịch "Winning Indoors" bảo vệ trẻ em, bình đẳng giới. Anh cũng có quỹ riêng online "Under The Same Sky" quyên góp cho trẻ toàn cầu.

Ngoài thời gian cho công việc, Trọng Hiếu luôn cố gắng cân bằng cuộc sống, sắp xếp thời gian cho gia đình, gặp gỡ bạn bè, đi ăn uống hay chơi thể thao.

Trọng Hiếu nói hiện tại khá cởi mở trong tình yêu, nhưng chưa cần mối quan hệ lâu dài. "Thời điểm này, tình yêu chưa phải ưu tiên hàng đầu của tôi. Tôi đang rất hạnh phúc và tận hưởng tình cảm cũng như dành thời gian chăm sóc bố mẹ và bạn bè. Gia đình luôn ủng hộ tôi những ngày đầu ca hát. Bố mẹ là khán giả trung thành và nhiệt tình nhất. Bố theo sát tôi từ các giải âm nhạc tại Đức cho tới Vietnam Idol. Kỷ niệm về mẹ luôn đầy ắp trong tôi. Suốt đời, tôi không thể quên lần ra mắt MV Vẽ thế giới, mẹ đã gọi điện, khóc và nói tự hào khi con trai biết đấu tranh cho ước mơ, đam mê của mình", ca sĩ kể.

Thi Quân (Ảnh, video: Adler Music)