Trong cuộc sống, anh khá đơn giản và lành mạnh

Chào em, người đang đọc bài viết này. Sau một năm bận rộn mà tình yêu không có, anh thấy không ý nghĩa gì cả. Anh phải tìm em để năm mới mình yêu nhau trọn vẹn và mình sẽ bận rộn hơn nhưng bận để yêu nhau và bận cho những buổi hẹn hò, những chuyến du lịch của chúng ta. Anh thích nấu ăn và du lịch cùng người mình yêu. Anh thích đọc sách và chạy bộ. Anh thích những buổi trò chuyện sâu sắc hơn vì là người thực tế, nghiêm túc, chân thành, vui vẻ và có chút hài hước.

Hiện tại anh có công việc cũng ổn định tại TP HCM. Anh sẽ phát triển và sinh sống ở đây lâu dài nên mong em cũng có kế hoạch như anh. Anh không gấp rút nhưng cũng không muốn vòng vo. Anh xin được chia sẻ luôn nhé, anh không muốn tìm hiểu lâu dài để đỡ mất thời gian của nhau, đầu năm yêu cuối năm cưới. Vì anh đã trưởng thành lâu rồi, biết mình cần gì muốn gì. Anh đã 37 tuổi rồi, nếu em thấy sẵn sàng rồi và không ngại yêu liền thì mail cho anh nhé.

Anh xin giới thiệu kỹ hơn, anh làm việc trong công ty Hàn quốc, cũng có chức vụ trong công ty và anh làm ở đây cũng khá lâu rồi. Anh cũng tích góp và mua được chung cư rồi, còn về ngoại hình thì tạm ổn nhé em. Anh nam tính, mạnh mẽ, cân đối, hài hòa. Về cuộc sống, anh khá đơn giản và lành mạnh, không nghiện một trong tứ đổ tường nào. Chúc em và gia đình năm mới sức khỏe bình an, chúc chúng ta sớm gặp nhau và yêu nhau.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ