Trong chuyện tình cảm, em không yêu cho vui

Em sinh năm 2000, đang sống và làm việc tại TP HCM. Em quê Quảng Bình, đang công tác trong cơ quan nhà nước. Em cao 1m52, người nhỏ, hơi hướng nội, biết nấu mấy món ăn đơn giản, nếu anh không chê thì em tình nguyện nấu ăn cho anh nhé. Vì hoàn cảnh gia đình nên em sống tự lập từ sớm và không còn bố mẹ bên cạnh, nếu được em mong anh hiểu và cảm thông. Trong chuyện tình cảm, em nghiêm túc và không quen yêu cho vui. Em nghĩ yêu là cùng nhau lo toan, chia sẻ, từ những việc nhỏ trong nhà cho tới những chuyện lâu dài về sau.

Em mong gặp một anh cùng quê với em hoặc gốc TP HCM, có công việc ổn định (làm trong khối nhà nước hoặc kinh doanh), không hút thuốc, sống đàng hoàng, suy nghĩ chín chắn và biết san sẻ việc nhà. Nếu anh tìm một người để cùng đi với nhau qua những ngày rất bình thường của cuộc sống, mong mình có thể bắt đầu bằng vài câu chuyện nhẹ nhàng. Cảm ơn anh đã đọc những dòng này.

