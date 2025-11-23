Trồng cây, uống trà, chờ một ai đó đến bên anh

Mong em biết yêu thương bản thân, chăm sóc người mình thương, không ngại nói thật cả lúc buồn lẫn vui.

Anh 37 tuổi, là một nhân viên văn phòng bình thường, lương tháng 13 triệu đồng, được nghỉ hai ngày cuối tuần, làm giờ hành chính, không tăng ca. Buổi tối và cuối tuần đều rảnh rỗi để dạo phố hoặc cà phê cùng người dễ thương nào đó.

Anh không có gì quá nổi bật nhưng chân thành và biết lắng nghe. Rảnh anh hay đi cà phê, trồng cây, đọc sách nhẹ nhàng , kiểu người thích sự bình yên nhưng vẫn biết cách tạo niềm vui cho người bên cạnh.

Mong gặp được một cô gái như thế này: Từ 26 đến 36 tuổi, chín chắn nhưng vẫn biết sống vui vẻ. Biết yêu thương bản thân, chăm sóc người mình thương, không ngại nói thật cả lúc buồn lẫn vui. Không drama, không kiểm soát, biết tôn trọng tự do như chính mình. Thích những cuộc hẹn đơn giản: cà phê, dạo phố, xem phim hay chỉ ngồi nghe nhau kể chuyện. Có chút "điên nhẹ", biết cười với những điều vô nghĩa mà anh hay nói.

Quan trọng hơn cả: đến với nhau bằng sự chân thành, không vội, không áp lực, chỉ cần cùng nhau thấy mọi thứ dễ dàng hơn khi có nhau. Nếu em là người sống tình cảm và thích những điều bình dị, biết đâu mình hợp nhau. Kết bạn tìm hiểu nhé.

