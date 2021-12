Trồng cao dược liệu xuất đi Mỹ

Từ năm 2019, các cơ sở chế biến nấu thêm cao an xoa. Cây an xoa có tên khoa học là Helicteres hirsuta Lour, thuộc họ sterculiaceae. Ngoài tên an xoa, có nhiều địa phương còn gọi với tên khác là cây dó lông, tổ kén cái, thâu kén lông.

An xoa có nguồn gốc tự nhiên, mọc ở vùng đồi núi. Ban đầu, người dân vào rừng cắt cây an xoa về bán cho các cơ sở chế biến cao với giá 3.500 đồng mỗi kg tươi.

Đầu năm 2020, huyện Cam Lộ nhân giống an xoa, phát triển được 3,5 ha.