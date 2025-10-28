Anh tìm kiếm người có thể cùng ngồi uống cà phê, chia sẻ điều nhỏ nhặt trong ngày và chấp nhận những điểm chưa hoàn hảo của nhau.

Anh đang làm kĩ sư công nghệ thông tin. Nghe có vẻ khô khan, nhưng công việc chính là giúp mọi thứ diễn ra trơn tru. Có lẽ vì thế mà ngoài đời, anh cũng thích những thứ rõ ràng, vui vẻ và ít drama. Nếu phải nói về đam mê, anh có hai niềm yêu thích lớn:



Chuyện bếp núc: Anh có thể tự tin vào món phở bò của mình. Anh thấy việc nấu ăn rất giống cuộc sống, cần sự tỉ mỉ, sáng tạo, và quan trọng là phải có người cùng thưởng thức.



Chụp ảnh "bỏ túi": Anh rất thích mang theo máy ảnh cá nhân khi đi dạo hoặc du lịch. Anh không phải là thợ ảnh chuyên nghiệp, mà chỉ là người thích lưu giữ những khoảnh khắc bình dị: ánh nắng chiều trên ban công, nụ cười của một người lạ, hay những góc phố yên tĩnh. Đó là cách anh tự cân bằng lại cuộc sống sau những giờ làm việc căng thẳng.



Trong các mối quan hệ, anh coi trọng sự chân thành và tôn trọng. Anh không tìm kiếm một mối quan hệ hoàn hảo, mà tìm kiếm một người có thể cùng nhau ngồi uống cà phê, chia sẻ những điều nhỏ nhặt trong ngày và chấp nhận những điểm chưa hoàn hảo của nhau.



Về tính cách, anh được nhận xét là một người chín chắn và có khiếu hài hước. Anh luôn cố gắng làm người lắng nghe tốt, vì anh tin rằng mọi câu chuyện đều có giá trị riêng. Rất vui nếu được kết bạn giao lưu, mong mail của các bạn nhé.

