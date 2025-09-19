Trồng 1.000 gốc hoa hồng dọc con đường vợ gặp nạn

Đăk LăkAnh Nguyễn Văn Dũng ở xã M'Đrắk trồng 1.000 gốc hoa hồng, hàng chục cây phượng vĩ dọc con đường nơi vợ qua đời vì tai nạn giao thông, để tưởng nhớ.

''Tôi muốn tặng cho vợ, coi đây là cách để lan tỏa tình yêu thương và mong mọi gia đình đều bình an, hạnh phúc'', anh Dũng, 40 tuổi, nói về lý do trồng cây.

Chị Bùi Thị Lài, 39 tuổi, vợ anh qua đời trong một vụ tai nạn trên đường Trường Sơn Đông, xã M'Đrắk, tháng 12/2024. Thương vợ, ngày nào anh cũng ra mộ và nơi chị gặp nạn thắp hương. Anh mua hoa hồng trồng dọc hai bên đoạn đường dài gần một km, phía trên là hàng phượng vĩ.

Tại mộ chị Lài, anh Dũng cũng đặt nhiều chậu cúc lớn, cùng người thân dọn sạch cỏ, ươm và ghép các loại hoa để trồng.

Chồng trồng 1.000 gốc hồng ở nơi vợ mất Anh Dũng đội mưa trồng hoa trên đoạn đường vợ gặp nạn.

Anh Dũng và chị Lài yêu nhau từ thời học cấp ba, kết hôn năm 2010. Từ hai bàn tay trắng, hai vợ chồng trải nhiều khó khăn mới có chút vốn mở công ty vận tải. Họ có hai con đang học mầm non và tiểu học. Vừa chăm sóc gia đình, chị Lài vừa học thêm kế toán phụ giúp anh. Mọi việc trong nhà, người chồng đều có vợ đồng hành. Khi cuộc sống bắt đầu khấm khá thì biến cố ập đến. Một hôm đang đi đưa cơm cho nhân viên, chị Lài gặp tai nạn.

"Tôi buồn nhiều, nhưng phải cố gắng vì hai con", anh Dũng nói.

Nhiều kế hoạch dự định làm cùng nhau, giờ đây dang dở khiến người chồng khó vượt qua nỗi đau. Bạn bè nói, từ ngày vợ mất, anh Dũng chẳng tha thiết gì với công việc nữa. Mọi người thương tình, thường động viên, chia sẻ để anh bắt nhịp lại với cuộc sống. Anh Dũng dần lấy lại tinh thần nhưng ngày ngày vẫn lầm lũi trồng cây, chăm hoa, bất kể nắng mưa.

Anh Dũng tranh thủ trời mưa, mang những gốc hoa hồng ra trồng dọc con đường nơi vợ từng gặp nạn. Ảnh cắt từ video

Giữa tháng 8, nhiều gốc hoa hồng ven đường bị người lạ nhổ mất. Đau lòng, anh chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, mong mọi người cùng giữ gìn.

Bài viết nhanh chóng lan tỏa, nhận nhiều sự đồng cảm, chia sẻ, nhưng cũng có ý kiến trái chiều cho rằng anh quá ủy mị, nên dừng lại để vợ được yên nghỉ.

Anh Dũng cho rằng mỗi người có cách thể hiện tình cảm với người đã khuất khác nhau. ''Tôi chỉ mong những người xung quanh không phán xét hay làm phiền'', anh nói.

Ông Phạm Ngọc Quang, Phó chủ tịch UBND xã M'Đrắk, cho biết đoạn đường được anh Dũng trồng cây, hoa, góp phần làm đẹp cảnh quan, không ảnh hưởng giao thông. "Chúng tôi thấy việc làm ý nghĩa, tốt đẹp cho không chỉ anh mà cả cộng đồng", ông nói.

Theo tiến sĩ tâm lý Nguyễn Thị Minh (TP HCM), việc làm của anh Dũng để tưởng nhớ người bạn đời là minh chứng của sự chung thủy nội tâm. "Việc làm này không chỉ bày tỏ tình yêu với vợ mà còn có giá trị, khi tình yêu thương được lan tỏa để người khác cũng cảm nhận và trân trọng", bà nói.

