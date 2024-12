Trốn truy nã, sang nước ngoài làm cán bộ

Nghệ AnVi Văn Phòng trốn truy nã tội lưu hành tiền giả, vượt biên sang Lào thay tên đổi họ, sau đó được tuyển vào làm việc tại một cơ quan nhà nước.

Ngày 20/12, Công an tỉnh Nghệ An đã di lý Phòng, 52 tuổi, từ Lào về Việt Nam để điều tra về tội Tàng trữ, lưu hành tiền giả.

Bị can Vi Văn Phòng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Theo tài liệu điều tra, năm 2003, Phòng (ngụ huyện Quế Phong) phạm tội tàng trữ, lưu hành tiền giả, bỏ trốn khỏi địa phương và bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định truy nã.

Nhà chức trách xác định, Phòng đã vượt biên, nhập quốc tịch Lào, lấy tên là Vilaisack Vongsa. Anh ta sau đó được tuyển vào làm việc tại một cơ quan nhà nước.

Giữa tháng 12, quá trình rà soát các nghi phạm trốn truy nã, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện tung tích của Phòng, phối hợp nhà chức trách Lào bắt giữ.

Đức Hùng