Trốn truy nã ở Campuchia

Hải DươngBị truy nã về tội chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy, Nguyễn Đức Hùng, 28 tuổi, trốn sang Campuchia, không ngờ lại bị giam lỏng.

Ngày 31/7, Công an huyện Kim Thành cho biết đã đưa Hùng, trú xã Đồng Cẩm, từ Campuchia về nước.

Nguyễn Đức Hùng được Công an huyện Kim Thành đưa về nước. Ảnh: Phương Thảo

Từ năm 2021, Hùng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Thành truy nã về tội chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy. Anh ta sau đó vượt biên sang Campuchia và bị giam lỏng, bắt làm việc nặng nhọc.

Tại Việt Nam, Công an huyện Kim Thành đã vận động gia đình thuyết phục Hùng ra đầu thú. Ngày 28/7, tổ công tác của công an huyện Kim Thành đến cửa khẩu Tho Mo, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, phối hợp đưa Hùng về.

Nhà chức trách cho biết đang cũng cố hồ sơ để xử lý Hùng.

