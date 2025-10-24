Trốn trong thùng chuyển phát nhanh để đột nhập nhà dân, cướp vàng

Trung QuốcHọc theo phim truyền hình, nghi phạm trốn trong thùng hàng, thuê người vận chuyển vào khu dân cư, chờ cơ hội bám theo chủ nhà để cướp tài sản.

Ngày 22/10, Cục Công an thành phố Hành Dương, tỉnh Hồ Nam thông báo tạm giữ hình sự nghi phạm họ Triệu, 46 tuổi, về tội cướp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, ngày 17/10, để tránh camera giám sát trên đường và bên trong khu dân cư, Triệu đã trốn trong một thùng gỗ vận chuyển hàng, rồi dùng điện thoại thuê một người lạ mặt chuyển thùng hàng đến cầu thang thoát hiểm của khu dân cư. Sau đó, Triệu chờ cơ hội trèo ra khỏi thùng, cải trang thành shipper và bám theo một nữ chủ nhà họ Uông.

Nhân lúc bà Uông mở cửa, Triệu xông vào nhà, nói đến đòi tiền nợ theo chỉ thị của ông chủ. Sau đó, hắn uy hiếp, ép bà Uông mở két sắt, lấy đi số trang sức vàng nặng hơn 230 g (tương đương 61 chỉ vàng) và gần 2.000 nhân dân tệ tiền mặt.

Triệu còn ép bà Uông uống một cốc nước pha thuốc ngủ, khiến bà thiếp đi. Hắn ở lại nhà gần bốn tiếng, dọn dẹp sạch sẽ mọi dấu vết trước khi quay lại trốn trong thùng gỗ và gọi người đến vận chuyển ra khỏi khu nhà.

Khoảng 18h, bà Uông tỉnh dậy, lập tức gọi cảnh sát. Qua điều tra, cảnh sát đã xác định được nghi phạm là Triệu và đến quê nhà hắn ở tỉnh Chiết Giang ngay trong đêm để bắt giữ. Hơn 230 g vàng bị đánh cắp cũng đã được tìm thấy tại nhà Triệu.

Trước sự xuất hiện đột ngột của cảnh sát, Triệu than thở: "Tôi đã làm theo các thủ đoạn trong phim truyền hình, không ngờ các anh vẫn tìm ra".

Ngày 18/10, sau khi bị áp giải về thành phố Hành Dương, Triệu đã khai nhận hành vi lập kế hoạch đột nhập nhà, cướp tài sản.

Tuệ Anh (theo Jiupai News, Hongxing News)