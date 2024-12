Trốn trong nhà vệ sinh máy bay để đi lậu từ Mỹ đến Pháp

Người phụ nữ quốc tịch Nga đi lậu vé trên chuyến bay từ New York, Mỹ, đến thủ đô Paris của Pháp nhờ trốn trong nhà vệ sinh.

Giới chức Pháp hôm 30/11 cho biết người phụ nữ trên 50 tuổi, mang hộ chiếu Nga, hồi giữa tuần lên chuyến bay DL264 của Delta Air Lines tại sân bay quốc tế John F. Kennedy (JFK) ở New York, sau đó đáp xuống sân bay Charles de Gaulle tại Paris mà không có vé và giấy tờ tùy thân hợp lệ.

Người này lên máy bay trót lọt sau khi vượt qua hai chốt kiểm soát của Cơ quan Quản lý An ninh Vận tải Mỹ (TSA) và khâu soát vé của hãng hàng không Delta mà không bị phát hiện.

Trong chuyến bay dài hơn 7 tiếng, tiếp viên hàng không bắt đầu nghi người này đi lậu vé khi nhìn thấy bà liên tục di chuyển giữa các phòng vệ sinh, gần như không thấy trở về chỗ ngồi.

Máy bay của hãng hàng không Delta cất cánh từ sân bay JFK. Ảnh: AFP

"Có vẻ bà ấy đã trốn trong nhà vệ sinh ở cuối máy bay khi chúng tôi rời JFK. Hành khách chỉ biết về sự việc khi cơ trưởng thông báo lúc máy bay vào nhà ga. Họ yêu cầu chúng tôi ngồi yên vì cảnh sát Pháp sẽ lên máy bay giải quyết 'tình huống an ninh nghiêm trọng", Rob Jackson, một hành khách trên chuyến bay, kể lại.

Do không có thị thực hợp lệ, người phụ nữ bị từ chối nhập cảnh vào Pháp và được lên lịch trục xuất về Mỹ. Tuy nhiên, trong chuyến bay trở về New York ngày 30/11, người này gây rối và ngăn máy bay cất cánh, buộc nhân viên an ninh đưa bà rời máy bay. Hiện người phụ nữ đang bị giữ tại sân bay Charles de Gaulle và giới chức Pháp đang xem xét các bước tiếp theo.

Sự việc làm dấy lên lo ngại về lỗ hổng an ninh tại các sân bay lớn, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm du lịch. Các cơ quan chức năng Mỹ đang nỗ lực cải thiện quy trình kiểm tra để ngăn chặn các sự cố tương tự trong tương lai.

Delta Air Lines và TSA đang tiến hành điều tra nội bộ để làm rõ cách người phụ nữ vượt qua mọi biện pháp an ninh tại sân bay JFK. Delta nhấn mạnh ưu tiên đảm bảo an ninh cho mọi chuyến bay và cam kết hợp tác với cơ quan liên quan suốt quá trình điều tra.

Thanh Danh (Theo CNN, AP, NY Post)