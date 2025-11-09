Trốn cảnh sát, lao ôtô vào quán bar khiến 4 người chết

MỹNghi phạm lái ôtô chạy trốn cảnh sát và lao vào quán bar ở Florida, khiến 4 người thiệt mạng và 11 người bị thương.

Cảnh sát thành phố Tampa, bang Florida của Mỹ, cho biết sự việc xảy ra rạng sáng 8/11 khi đội tuần tra trên không phát hiện chiếc xe sedan màu bạc chạy ẩu trên đường cao tốc. Chiếc xe này tham gia đua xe trái phép trên một khu phố trước đó.

Lực lượng tuần tra cao tốc Florida đuổi kịp chiếc xe và cố ép tài xế dừng lại nhưng không thành công. Cảnh sát phải ngừng truy đuổi khi xe tăng tốc về phía khu phố cổ Ybor City gần trung tâm thành phố Tampa.

Tài xế sau đó mất lái, đâm vào hơn chục người bên ngoài một quán bar, khiến 3 người chết tại chỗ và một nạn nhân tử vong tại bệnh viện.

Hiện trường xe lao vào quán bar ở thành phố Tampa, bang Florida, Mỹ, ngày 8/11. Ảnh: AP

Tính đến chiều 8/11, hai người đang điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, 7 người ổn định và hai người đã được xuất viện. Hai người bị thương nhẹ và từ chối điều trị tại hiện trường.

Nghi phạm Silas Sampson, 22 tuổi, đã bị bắt và đang bị giam tại nhà tù hạt Hillsborough.

"Những gì xảy ra sáng nay là thảm kịch vô nghĩa, chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình các nạn nhân và tất cả những người bị ảnh hưởng", cảnh sát trưởng Tampa Lee Bercaw cho hay.

"Toàn thành phố đều cảm nhận được mất mát này", Thị trưởng Jane Castor cho biết và thông báo giới chức đang tiến hành điều tra về sự việc.

Huyền Lê (Theo AP)