Trộm xe máy trong 5 giây

Hà TĩnhTrương Hoàng Hiệp cùng 5 đồng phạm lập đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh, với mỗi chiếc xe mất 5 giây để đấu dây điện phá khóa.

Ngày 21/11, Hiệp, 18 tuổi, cùng 6 người đang bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An khởi tố, tạm giam về Trộm cắp tài sản, theo điều 174 Bộ luật Hình sự.

Nghi can Hiệp tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hòa Vang

Theo điều tra, hồi tháng 5, Hiệp cùng 5 đồng phạm thường xuyên đeo khẩu trang, mặc áo chống nắng trùm kín mặt chở nhau "đi tuần" tại các xã thuộc tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Thấy nhà dân, cửa hàng sơ hở, chúng đột nhập bên trong, đấu dây điện để nổ phương tiện, dùng băng dính che biển số lại rồi lái đi bán lấy tiền tiêu xài.

Từ trình báo của các nạn nhân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc điều tra, đến giữa tháng 11 đã lần ra hành tung của các nghi phạm.

Bị triệu tập, nhóm của Hiệp thừa nhận hành vi.

Tang vật vụ án được cảnh sát thu giữ. Ảnh: Hòa Vang

Nhà chức trách cáo buộc, với thủ đoạn trên, từ tháng 5 đến nay, nhóm đạo chích đã gây ra 13 vụ trộm xe máy trị giá khoảng 230 triệu đồng.

Đức Hùng