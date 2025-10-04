Trộm xe máy của người đi tránh lũ

Hà TĩnhTrần Xuân Giáp thấy chị Hà Thị Kiều Thương gửi xe máy tại nhà người quen ở xã Sơn Tiến để đi tránh lũ nên đột nhập lấy trộm.

Ngày 4/10, Giáp, 27 tuổi, trú xã Nghi Xuân, đang bị Công an xã Sơn Tiến tạm giữ hình sự để điều tra tội Trộm cắp tài sản, theo điều 173 Bộ luật Hình sự.

Nghi can Giáp tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 2/10, do mưa lũ gây ngập đường, chị Hà Thị Kiều Thương ở xã Sơn Giang, trước đây thuộc huyện Hương Sơn, đem xe máy Honda Vision trị giá hơn 30 triệu đồng tới nhà người quen tại xã Sơn Tiến gửi để đi tránh lũ.

Giáp sau đó đột nhập, phá khóa xe, đem bán.

Nhận trình báo của nạn nhân, Công an xã Sơn Tiến điều tra và tối 3/10 lần ra Giáp là thủ phạm.

Giáp có 3 tiền án về tội Cướp giật tài sản và Mua bán trái phép chất ma túy.

Do ảnh hưởng bởi hoàn lưu của bão Bualoi, hôm 1-2/10, tại Hà Tĩnh xảy ra mưa lớn, gây ngập lụt tại nhiều xã trước đây thuộc huyện Hương Sơn.

Đức Hùng