Trộm vàng, tiền trị giá 2 tỷ đồng của cô chồng

An GiangNguyễn Thị Bích Thùy đến nhà cô chồng giúp việc, nắm rõ chỗ cất tài sản rồi lấy trộm 10 lượng vàng, 500 triệu đồng, chia nhỏ ra gửi người thân cất giấu.

Ngày 30/10, Thùy, 46 tuổi, bị Công an tỉnh An Giang tạm giữ hình sự để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Hiện, cơ quan điều tra đã thu hồi được 470 triệu đồng và hơn 5 lượng vàng.

Nguyễn Thị Bích Thùy (trái) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tiến Tầm

Theo điều tra, ba tuần trước Thùy đến nhà cô chồng ở xã Mỹ Đức để giúp việc nhà. Khi dọn dẹp, bà này thấy tiền, vàng được chủ nhà cất trong phòng ngủ nên nảy sinh ý định trộm.

Chiều 19/10, khi nhà vắng người, Thùy vào phòng gia chủ lấy trộm 500 triệu đồng và hơn 10 lượng vàng 9999 (tổng trị giá khoảng 2 tỷ đồng) rồi chia nhỏ, vừa cất giấu vừa nhờ người thân giữ.

Nhận trình báo của chủ nhà, cảnh sát mời Thùy lên làm việc. Nghi phạm đã thừa nhận hành vi.

Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án.

