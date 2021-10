Trộm vàng của người tình

Đồng NaiChung sống với người tình, Nguyễn Văn Phúc, 39 tuổi, thấy chị có nhiều vàng nên cuỗm hết rồi trốn về quê.

Ngày 28/10, Phúc (ngụ Vĩnh Long) bị Công an huyện Nhơn Trạch khởi tố, cho tại ngoại, điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Phúc và người phụ nữ quê Đồng Tháp sống chung như vợ chồng tại nhà trọ ở xã Phước An, từ 11/2019. Trong thời gian này, Phúc thấy người tình có nhiều trang sức nên nảy sinh lòng tham.

Ngày 4/10, lợi dụng lúc chị đi làm, anh ta lục tủ lấy 7 vòng ximen, 8 nhẫn, dây chuyền và lắc tay trị giá gần 50 triệu đồng rồi bỏ trốn về quê. Trên đường đi, Phúc bán số nữ trang được 23 triệu đồng.

Đi làm về, người phụ nữ phát hiện mất tài sản, trình báo công an. Rà soát camera an ninh khu vực, Công an huyện Nhơn Trạch phối hợp với Công an huyện Vũng Liêm (tỉnh Vĩnh Long) bắt được Phúc khi đang lẩn trốn ở quê.

Phước Tuấn