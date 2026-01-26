Trộm thùng tiền mừng cưới để 'bao' người yêu mua vàng

Tây NinhKiến Hữu Tín, 37 tuổi, trà trộn vào tiệc cưới để đập thùng đựng phong bì mừng lấy hơn 90 triệu đồng, mua vàng và điện thoại cho bạn gái.

Ngày 26/1, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã bắt Tín, ngụ phường Long An, để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Tín trộm phong bì từ thùng quà mừng cưới. Ảnh cắt từ camera.

Giữa tháng 1, trong lúc chạy xe máy đi tìm cơ hội tìm tài sản trộm cắp, Tín chọn một đám cưới ở phường Khánh Hậu. Tín để nhờ xe máy ở tiệm cầm đồ gần đó rồi nhặt hòn đá bỏ vào túi nylon giấu trong người, đi vào tiệc cưới.

Lợi dụng chủ nhà bận đón khách, Tín lẻn vào căn phòng để thùng tiền mừng cưới, dùng đá đập vỡ kính, lấy hết phong bì.

Lấy được 93 triệu đồng, Tín cho 60 phong bì đã bóc vào túi nylon vứt xuống bãi cỏ, rồi đến điểm chuyển tiền ở quốc lộ 62 chuyển cho bạn gái 15 triệu đồng.

Anh ta gửi xe máy, rồi bắt xe ôm về phòng trọ của bạn gái 37 tuổi. Tối cùng ngày Tín chở người yêu mua vòng vàng, bông tai hơn 16 triệu đồng, mua hai điện thoại hơn 23 triệu đồng.

trộm thùng tiền Camera an ninh ghi lại cảnh trộm tiền. Video: Camera an ninh

Chiều hôm sau, Tín đến điểm chuyển tiền tiếp tục chuyển 21 triệu đồng vào tài khoản cá nhân thì bị cảnh sát phát hiện.

Tại cơ quan điều tra, anh ta thừa nhận hành vi trộm cắp.

Nam An