Trộm ôtô nhưng không biết lái

Đăk LăkY Ginta Byă, 19 tuổi, và thiếu niên 16 tuổi rủ nhau trộm ôtô, do không biết lái nên gây tai nạn, bị bắt khi đang leo cây trốn.

Ngày 14/4, Công an phường Tân Lập đang lấy lời khai Y Ginta Byă (19 tuổi, ngụ xã Cư M'gar) và Lê Hồng Hiền (16 tuổi) để làm rõ hành vi Trộm cắp tài sản.

Y Ginta Byă lái ôtô trộm được, tông vào chiếc xe tải đậu bên đường rồi leo lên giải phân cách. Ảnh: Ngọc Oanh

Tối hôm qua, sau khi trải qua 3 cuộc nhậu ở phường Buôn Ma Thuột, hai người rủ nhau đi dọc các tuyến đường để trộm cắp tài sản.

Khoảng 2h30 ngày 14/4, Y Ginta và Hiền phát hiện chiếc ôtô 7 chỗ để trước cổng nhà trên đường Hùng Vương, phường Tân Lập, không khóa cửa và cắm sẵn chìa khóa. Theo lời khai ban đầu, cả hai lấy trộm xe, dự định mang về nhà của Y Ginta cất giấu rồi tìm cách tiêu thụ lấy tiền tiêu xài.

Hai người mở cửa xe, Y Ginta trực tiếp cầm lái, dù cả hai không có bằng và không biết lái xe.

Khi điều khiển trên đường Trần Quý Cáp, Y Ginta không làm chủ tay lái, tông vào một xe tải đậu bên phải lề đường. Chiếc xe tiếp tục lao về phía trước, leo lên dải phân cách rồi mới dừng lại.

Ngay sau khi gây ra vụ trộm và tai nạn, hai nghi phạm bỏ xe tại hiện trường, lẩn trốn vào một vườn cà phê gần đó. Cảnh sát bắt giữ khi cả hai đang trèo lên một cây dừa để ẩn náu.

Trần Hóa