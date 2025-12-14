Trộm ôtô để chở bạn gái về nhà

Quảng TrịNguyễn Quang Hoàng, 20 tuổi, đột nhập nhà dân trộm ôtô 5 chỗ và chạy đến quán nhậu chở bạn gái về nhà.

Ngày 14/12, Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 1 - Quảng Trị cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam với Lê Văn Hoàng, phường Đồng Hới về tội Trộm cắp tài sản, theo điều 173 Bộ luật Hình sự.

Cảnh sát đọc lệnh bắn Nguyễn Quang Hoàng. Ảnh: Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 1 - Quảng Trị

Theo điều tra, ngày 8/12, Hoàng đột nhập nhà người dân tại phường Đồng Hới lấy trộm ôtô Toyota Yaris và 900.000 đồng. Có được ôtô, Hoàng lái đến quán nhậu chở bạn gái về nhà.

Từ trình báo bị hại, cơ quan công an vào cuộc điều tra bắt Hoàng. Theo nhà chức trách, Hoàng vừa chấp hành xong án phạt tù về tội Trộm cắp tài sản hôm 1/9.

Đắc Thành