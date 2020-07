Trộm làm rơi 270 triệu đồng ở nhà nạn nhân

TP HCMBà lão 73 tuổi ra khỏi nhà, hai tên trộm lẻn vào lấy túi xách có nữ trang, đá quý... rồi tẩu thoát nhưng làm rơi chiếc túi khác có 270 triệu đồng.

Ngày 24/7, Công an TP HCM xác định Lê Trần Thái Hiển (tức Tý "Lớn", 28 tuổi) là nghi can vụ trộm, đề nghị công an 24 quận huyện phối hợp truy tìm.

Nghi can Lê Trần Thái Hiển trong thông báo truy tìm của Công an TP HCM.

Tối 1/10/2019, bà Đành 73 tuổi, chủ hụi ở đường Lê Công Phép (phường An Lạc, quận Bình Tân) gom tiền, sổ sách, nữ trang, đá quý.. trị giá gần 800 triệu đồng cho vào 2 túi, chuẩn bị mang lên lầu cất vào két sắt mới mua. Chợt nhớ chưa mua thuốc trị bệnh, bà để 2 túi trên phản gỗ ở tầng trệt, ra hiệu thuốc cách nhà 6 m, không khóa cổng.

Khi quay về, bà Đành thấy một thanh niên ngồi trên xe máy trước nhà mình, tên còn lại đang đi vào trong. Bà lão luống cuống tri hô "cướp, cướp", gã thanh niên ở trong nhà lao ra ngoài, tay cầm 2 túi tài sản, chạy bộ. Tên đi xe máy rú ga chạy theo đón đồng bọn, tẩu thoát.

Mất 2 túi tiền vàng, song bà Đành thấy chiếc túi lạ màu trắng ngay cửa ra vào, bên trong có 270 triệu đồng. Cảnh sát tình nghi số tiền này cũng là tang vật của vụ trộm khác.

Sau thời gian điều tra, Công an TP HCM xác định Hiển là một trong hai nghi can.

Nhật Vy