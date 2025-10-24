Trộm khoét mái trung tâm thương mại Mỹ, cuỗm hàng trăm đôi giày

Những tên trộm bịt mặt đã khoét một lỗ trên phần mái bê tông của trung tâm thương mại ở Florida, đột nhập và đánh cắp 400-500 đôi giày.

Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Martin hôm 23/10 cho biết vụ trộm xảy ra tại nhà kho phía sau cửa hàng bán lẻ đồ thể thao Champs Sporting Goods tại trung tâm thương mại Treasure Coast ở Jensen Beach từ nửa đêm đến 8h ngày 21/10. Những tên trộm đã lấy đi khoảng 400-500 đôi giày thương hiệu Nike và New Balance từ lỗ khoét trên phần mái bê tông của trung tâm thương mại.

"Vật bị đánh cắp chẳng phải báu vật hoàng gia, nhưng rõ ràng những tên trộm giày đã bỏ thời gian và công sức tương đương vào vụ này. Số hàng bị đánh cắp đã được đóng gói, gắn nhãn, ném từ nóc trung tâm thương mại xuống rồi chất lên xe và băng trộm tẩu thoát. Như mọi người thấy đó, do vội vàng nên chúng bỏ lại nhiều đôi giày", Văn phòng Cảnh sát trưởng cho hay.

Theo giới chức, ước tính số hàng bị đánh cắp trị giá 40.000-50.000 USD và phải tốn 10.000 USD để sửa lỗ hổng bị khoét trên mái.

Lỗ khoét trên phần mái bê tông của trung tâm thương mại Treasure Coast ở bang Florida và những đôi giày bị bỏ lại sau vụ trộm hôm 21/10. Ảnh: Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Martin

Tại cuộc họp báo hôm 22/10, cảnh sát trưởng John Budensiek cho biết vụ trộm táo tợn này có vẻ giống một cảnh trong phim.

"Có vẻ băng trộm lấy cảm hứng từ phim Nhiệm vụ bất khả thi. Tôi đã xem tin tức về vụ bên kia bờ Đại Tây Dương, nơi những tên trộm đánh cắp báu vật hoàng gia", ông Budensiek nói, đề cập vụ trộm ở bảo tàng Louvre, Pháp cuối tuần qua.

Theo ông, đây là băng trộm có tổ chức, di chuyển từ bang khác tới hạt Martin và cuỗm đi lượng hàng hóa đáng kể.

"Họ không dùng cưa tay đâu, mà dùng dụng cụ điện, có thể là máy mài hoặc cưa điện, và gây ra vụ trộm suốt nhiều giờ mà không bị phát hiện", ông Budensiek nói thêm.

Cảnh sát đang tiếp tục điều tra sự việc và truy lùng nghi phạm.

Huyền Lê (Theo ABC News, Fox News)