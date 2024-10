Hà TĩnhNguyễn Việt Hòa cùng 3 đồng phạm lái ôtô bán tải theo dõi xe đầu kéo chạy trên quốc lộ, chờ lúc tài xế dừng nghỉ thì tìm cách cậy cửa để trộm hộp đen (thiết bị giám sát hành trình).

Ngày 4/10, Hòa, 34 tuổi, trú Vĩnh Phúc; Nguyễn Hữu Sơn, 37 tuổi, trú Đồng Tháp; Nguyễn Văn Hậu, 45 tuổi, trú Bến Tre; Võ Thành Nam, 25 tuổi và Phan Thị Phượng, 47 tuổi, cùng trú TP HCM, bị Công an huyện Can Lộc khởi tố, bắt giam, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, theo điều 174, 323 Bộ luật Hình sự.

Nghi can Sơn, Hòa, Nam và Hậu tại cơ quan điều tra. Ảnh: Đức Quang

Theo điều tra, hồi tháng 7, Hòa, Sơn, Hậu và Nam lái ôtô bán tải, chở theo một xe máy đặt sau thùng đi khắp cả nước trên các tuyến quốc lộ từ Nam ra Bắc.

Đến các tỉnh, nhóm cử 1-2 người xuống lái xe máy "đi tuần". Thấy tài xế xe đầu kéo, xe container đỗ bên đường dừng nghỉ ăn cơm thì tìm sơ hở đột nhập ca-bin, dùng cờ lê, mở lết, kéo... mở cửa xe trộm hộp đen (thiết bị giám sát hành trình).

Tang vật hộp đen được cảnh sát thu giữ. Ảnh: Đức Quang

Hộp đen được đem bán cho Phượng với giá 16 triệu đồng một thiết bị.

Ngày 20/7, nhóm của Hòa lộ hành tung khi thực hiện vụ trộm hộp đen xe đầu kéo của anh Nguyễn Văn Thuận đang dừng nghỉ tại cây xăng ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc.

Ôtô và xe máy do nhóm Hòa sử dụng đi gây án. Ảnh: Đức Quang

Nhận trình báo, Công an huyện Can Lộc vào cuộc điều tra, bắt giữ 5 nghi can.

Nhà chức trách xác định, Hòa và đồng phạm đã thực hiện 16 vụ trộm hộp đen ôtô trên khắp cả nước, gây thiệt hại gần 500 triệu đồng cho các chủ phương tiện.

Vụ án đang điều tra mở rộng.

Đức Hùng