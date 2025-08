Trộm hơn 2 tấn chó trong ba tháng

Nghệ AnTrần Văn An cùng 6 người với kích điện, kiếm đã thực hiện 50 vụ trộm chó trong ba tháng, ước tính hơn 2 tấn.

Ngày 4/8, An, 34 tuổi, trú xã Đông Lộc; Dương, 63 tuổi, trú phường Vinh Lộc, cùng sáu người bị Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ hình sự để điều tra về tội Trộm cắp tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, theo điều 173 và 323 Bộ luật Hình sự.

Một số nghi phạm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hòa Vang

Theo điều tra, từ tháng 5, nhóm của An chuẩn bị kích điện, kiếm, bao tải, băng keo, lái xe máy chở nhau đi bắt trộm chó vào ban đêm hoặc rạng sáng. Mỗi con chó bị khống chế trong khoảng 15-20 giây, giao cho Dương đem đi tiêu thụ.

Cuối tháng 7 và đầu tháng 8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cử nhiều tổ công tác bắt An, Dương và sáu đồng phạm; thu súng bắn điện, kiếm tự chế và nhiều tang vật liên quan.

Cảnh sát trao trả lại tài sản cho các bị hại. Ảnh: Hòa Vang

Nhà chức trách xác định, ba tháng qua, nhóm này đã gây ra hơn 50 vụ trộm chó tại nhiều xã, phường. Tổng khối lượng chó bị trộm hơn 2 tấn.

Các nghi phạm đều có nhiều tiền án về các tội Trộm cắp tài sản, Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Đánh bạc.

Đức Hùng